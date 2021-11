Cofanetti beauty, 10 idee regalo per Natale 2021

Le feste sono sempre più vicine e, quasi come se fosse una regola, le idee per i regali di Natale 2021 in questo momento dell’anno scarseggiano. Per questo vengono in soccorso i più grandi brand della cosmetica con le loro proposte natalizie: si tratta di vere e proprie gift box, degli splendidi cofanetti beauty, ideali per essere regalati come dono per il Natale 2021. Si va da alcuni bestseller a prodotti innovativi, ricchi di principi attivi in grado di proteggere anche le pelli più sensibili.

Di seguito vediamo 10 proposte interessanti per correre ai ripari con i regali da fare ad amici e familiari, e perché no, anche per regalare qualcosa a noi stessi. In fondo c’è sempre bisogno di un po’ di bellezza!

Cofanetti Beauty Natale 2021: i regali per l’amica

Estée Lauder – Set Nighttime experts

Questo set contiene i prodotti perfetti per l’amica ossessionata con la skincare e la cura della pelle, contiene alcuni dei migliori prodotti del brand:

Advanced Night MicroCleansing Foam;

Micro Essence Skin Treatment Lotion;

Advanced Night Repair concentrated;

Advanced Night Repair Recovery Complex;

Advanced Night Repair Reset concentrato.

Florence by Mills – cofanetti per Natale

La linea di make up e cosmetica dell’attrice Milly Bobby Brown si rivolge alle giovanissime ma lo fa con un tocco di colore e soprattutto consapevolezza per quanto riguarda gli ingredienti. I suoi cofanetti natalizi sono perfetti per prendersi cura del viso, dalla detersione all’idratazione più profonda.

Caudalie – Vinergetic C+

È il set della nuova gamma genderless del brand: senza profumo, formulata per dare energia e splendore anche alle pelli più affaticate e stressate. Gli amici gradiranno senz’altro.

Cofanetti Beauty Natale 2021: i regali per lui

Phytorelax – Beauty Box Uomo Trattamento Viso Perfetto

Il brand ha messo a punto una serie di prodotti interessanti e studiati per le esigenze dell’uomo. Si tratta di formule specifiche per la pelle maschile a base di vitamine e ingredienti nutrienti, selezionati in diverse box tematiche.

Phytorelax – Beauty Box Uomo Trattamento Barba Perfetta

Set ideale per idratare, proteggere e conferire vitalità alla pelle dell’uomo che decide di portare e curare la barba. Le texture sono piacevoli e non ungono, assorbendosi immediatamente.

Cofanetti Beauty Natale 2021: i regali per la collega

Caudalie – Resveratrol Lift

Questo cofanetto consiste in una routine notte completa e anti-età, al booster vegano di collagene, ideale per rassodare e rimpolpare la pelle.

Caudalie – Vinosculpt Cocooning Moment

Alla collega del lavoro sarà molto gradita una pausa di benessere dedicata a viso e corpo, con prodotti che regalano un’esperienza a casa propria come se si fosse in un centro benessere: per rassodare, scolpire e levigare la pelle di viso e corpo.

Cofanetti Beauty Natale 2021 per la mamma

Estée Lauder – Repair + Renew skincare Treats

Contiene tutto quello che una mamma può desiderare per mantenere la pelle idratata e combattere le rughe:

Micro Essence;

Advanced Night Repair siero;

Advanced Night Repair concentrato;

Advanced Night Repair Eye.

Caudalie Vinosource-Hydra

Altro set cosmetico ideale per l’idratazione naturale delle pelli più sensibili ed esigenti, a prescindere dall’età Caudalie offre una risposta per ogni tipo di pelle.

Phytorelax – Beauty Box Mani Cocco

Il brand ha pensato anche alla cura delle mani con delle gift box dedicate, specialmente in questo periodo invernale in cui la pelle soffre i disturbi legati al freddo e alle screpolature. Questi prodotti nello specifico – scrub e crema mani – contengono l’olio vergine di cocco, che si ricava dalla polpa essiccata della noce di cocco ed è chiamato Kopra, ricco di antiossidanti e vitamine essenziali.