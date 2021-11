Capsule collection Natale 2021: novità e idee regalo originali

Natale è sempre più vicino, ed è tempo di pensare ai regali da donare ai propri cari (o da auto-regalarsi) con una serie di idee originali che arrivano direttamente dal mondo fashion. Non solo accessori come borse e gioielli, ma anche abiti tempestati da paillettes multicolor per le serate invernali di festa e look outdoor per gite in montagna sulla neve.

La moda si veste a tema natalizio e abbraccia la magia delle feste con una serie di capsule collection ideate per il Natale 2021 che scelgono come set scenari innevati, città illuminate da luci e decorazioni di renne, pini e Babbo Natale. Scopriamo le ultime novità e le idee regalo più originali.

H&M 2021 Holiday Edition

In occasione delle feste natalizie (ormai alle porte) il colosso del fast fashion svedese H&M lancia la capsule collection Holiday Edition dedicata al Natale 2021 che sarà disponibile negli store e on line a partire dal 18 novembre. La collezione delle vacanze di Natale firmata H&M dimostra di avere look per ogni occasione: dalle vacanze sulla neve con outfit pratici e funzionali composti da piumini e giacche imbottite fino alle serate di festa più sfrenate in compagnia di abiti lussuosi, pantaloni sartoriali e decorazioni di perline.

Così la praticità e il lusso si fondono in una serie di pezzi chiave come la maglia nera fair isle, l’abito in maglia a trecce e il vestito con paillettes e scollo a V. A conquistare sono anche gli accessori vivaci: come grossi stivali stringati e le scarpe con tacchi vistosi che si adattano a tutta la collezione. I colori? Puntano tutto su tonalità neutre come argento, blu e nero e tocchi di ciliegia che richiama il rosso del Natale. Infine la collezione è prodotta da una serie di materiali sostenibili e riciclabili.

Capsule collection Natale 2021: Versace On Ice

ra capi di abbigliamento audaci, must have per le feste e mood delle vacanze invernali, prende forma la capsule collection del Natale 2021 firmata Versace dal titolo ” Versace On Ice“. Ispirata ai giochi invernali, la Maison di moda propone una selezione di regali per lui e per lei che comprendono la borsa Medusa (simbolo di Versace) nelle nuove varianti di colore ma anche alcune novità. Come la nuova stampa la Greca, le fantasie barocche che adornano gli abiti da festa e i capi in maglieria ideali per una vacanza in puro stile Versace, fino all’accappatoio rosso personalizzabile. La collezione è accompagnata da una campagna pubblicitaria che trasforma una pista sul ghiaccio in una passerella: qui la top model Stella Maxwell e la pattinatrice Rebecca Ghilardi volteggiano sul pavimento ghiacciato indossando una serie di look che lasciano senza fiato.

Valentino: The Party Collection

La magia del Natale si veste con la collezione The Party Collection di Valentino che celebra il ritorno alla normalità e alla possibilità di fare festa insieme ai propri cari. Con lo sfondo di un sentimento di gioia che solo il Natale è in grado di infondere, maison Valentino propone una serie di idee regalo originali e vivaci: protagonista indiscussa è la borsa Roman Stud. Ci sono poi le T-shirt unisex loggate e le scarpe con maxi tacco e plateau.

La Merch Collection Natale 2021 di Dua Lipa

Tra le recenti novità in fatto di collezioni fashion a tema Natale, c’è la collezione merchandising della pop star Dua Lipa che infonde ai suoi fan lo spirito natalizio. Ad annunciarla è stata la stessa star musicale su Instagram: ” La mia prima collezione di merch natalizio è qui” confermando che il fenomeno delle collezioni realizzate dalle star musicali è sempre più diffuso in Italia. Come idee regalo da acquistare per i propri cari ci sono berretti, completi felpe con cappuccio e pantaloni stampati dalle illustrazioni del grafico Seoyoung. Ma anche calze colorate e carta regalo per vere Christmas addicted.