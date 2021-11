Abiti da sera, i più belli per brillare durante le feste natalizie

L’arrivo delle feste natalizie porta con sé la possibilità di partecipare a molti eventi che richiedono un dress code elegante e ricercato in cui i protagonisti sono, senza dubbio, gli abiti da sera. Per la cena della Vigilia di Natale, per un party di beneficenza o per il gran galà di fine anno, l’abbigliamento delle feste si veste di abiti lunghi e corti decorati da sfavillanti giochi di paillettes, frange di strass e design ispirati all’Haute Couture.

Come indossarli? Per un look da festa sfavillante basterà giocare con accessori gioiello come pochette e scarpe tempestate da strass e acconciature bon ton come chignon e code basse. Vediamo i più belli per brillare durante le feste natalizie.

L’abito a sirena di Alberta Ferretti

Per il red carpet delle feste natalizie non può mancare un abito a sirena che si conferma un evergreen di estrema eleganza. Un modello a cui ispirarsi è l’abito da sera di Alberta Ferretti dalle forme attillate e sinuose che avvolgono la silhouette femminile con un raffinato tessuto di taffetà di seta drappeggiato.

L’abito trasformabile di Atelier Emé

Un’ottima soluzione per avere due abiti da sera in un unico modello è l’abito trasformabile di Atelier Emé. Si tratta di un modello lungo in chiffon con maniche trasparenti da indossare nella versione svasata e a campana o raccolte con un elegante sbuffo. A conquistare è il suo stile giovane e romantico dall’allure boho chic che lo rende ideale per la cena della Vigilia di Natale o un party mondano corredato da accessori declinati nei colore beige.

Il mini dress di paillettes di Zara

Tra gli abiti più brillanti e sfavillanti da indossare durante le festività natalizie non può mancare il vestito corto tempestato da paillettes. Come l’abito corto di Zara con collo halter che lascia scoperte le spalle e declinato nei toni dell’oro. Quando indossarlo? Per brillare nella notte di San Silvestro e brindare con un calice di champagne festeggiando l’arrivo di un anno nuovo.

L’abito mono spalla di Mango

Tra i modelli più in voga della moda autunno-inverno 2021/2022 c’è l’abito mono spalla che si conferma un must have da indossare per le feste di Natale. Un esempio? L’abito asimmetrico di Mango appartenente alla collezione Wedding&Parties che conquista per la lunghissima cascata di frange fluttuanti. Questo modello di abito da sera può essere indossato lasciando le gambe nude per le più impavide che non temono le basse temperature, ma si può abbinare a coloratissimi collant coprenti che illuminano il look.

L’abito lungo trasparente di Elisabetta Franchi

La moda della stagione invernali 2021/2022 gioca con le trasparenze che creano sensuali ed eleganti effetti vedo-non-vedo che rendono il look accattivante e ricercato. Un modello sul quale puntare per le feste è l’abito lungo trasparente di Elisabetta Franchi che unisce il design di una classica camicia a quello di una romantica gonna a balze. A conquistare è il tessuto in tulle con micro pois e la scollatura a sciarpa dall’allure bon ton. Il risultato? Un abito da sera ideale per un gran galà natalizio o da indossare l’ultima notte dell’anno.