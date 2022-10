Coming soon: così Hilary Swank annuncia felice la sua prima gravidanza a 48 anni.

Il messaggio che accompagna la foto della sua pancia appena pronunciata dice semplicemente coming soon, come durante le presentazioni di uno dei suoi tanti film. Invece il ruolo che si appresta ad interpretare Hilary Swank é assolutamente nuovo: si tratta di quello di mamma, visto che sta per diventare genitore di due gemelli. L’attrice, infatti, ha annunciato la prima gravidanza definendola un miracolo, visto che ha già festeggiato i 48 anni. Nella foto appare raggiante e pronta a lanciarsi in questa del tutto inaspettata avventura.

L’attrice ha sempre condiviso con i fans molto della sua vita, raccontando ad esempio della lunga malattia del padre ma anche del suo allontanamento dai set per prendersi cura del genitore. La sua morte ha lasciato la Swank in uno stato di grande tristezza e malinconia, che oggi può certamente colmare con l’amore che le daranno i due gemelli che stanno per nascere. É la stessa Hilary a raccontare che il periodo trascorso prendendosi cura di suo padre le hanno permesso di crescere molto come persona e di comprendere fino in fondo il cerchio della vita.

Da qualche tempo la Swank é tornata al lavoro, anche se non c’é giorno nel quale non pensi a suo padre. Ma presto un grande impegno l’attende, ossia partorire e crescere i gemelli che aspetta dal marito, l’imprenditore Philip Schneider, con il quale é sposata dal 2018 dopo una romantica cerimonia nel bosco, all’interno del parco californiano di Redwood. La due volte premio Oscar, quindi, si appresta a vivere uno dei momenti più belli della vita, sicuramente il ruolo più difficile ma allo stesso tempo emozionante.