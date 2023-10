La confessione di Gwyneth Paltrow: "Ho usato il botox, è stato uno sbaglio"

Riuscire a resistere alla tentazione della chirurgia estetica per camuffare i segni del tempo può non essere semplice, soprattutto per molti personaggi famosi. A volte a distanza di anni ci si può però rendere conto di come quella non sia stata una scelta così corretta. Questo è quanto accaduto a Gwyneth Paltrow, che ha confessato apertamente di essere ricorsa al botox, ma di essersi decisamente pentita.

“Ho utilizzato il botox – ha detto in una diretta Instagram parlando con i suoi follower – A volte con successo, altre no. Quando ho compiuto 40 anni, ho avuto una crisi di mezz’età e ho cominciato a sottopormi a quelle iniezioni, è stato terribile. Si è trattato di uno sbaglio, che per fortuna non si è rivelato permanente. Adesso uso un altro farmaco, lo Xeomin”.

In questa occasione l’attrice ha ricevuto i complimenti da un follower per la sua pelle, che sembra simile a quella di una ragazzina, nonostante lei sia nata nel 1972. Risultati come questi sono possibili grazie a un’attenzione particolare che lei cerca di riservare soprattutto al viso: “Sto molto attenta alla mia skin care – ha precisato – Ci tengo a non sembrare diversa da ciò che sono realmente. Mi piacciono i massaggi, i drenaggi linfatici, che sono molto meglio dei laser”.

Gwyneth Paltrow ha allo stesso tempo sottolineato come non sia semplice per una donna accettare il tempo che passa, soprattutto perché i giudizi nei confronti delle donne non sono sempre così benevoli e non solo da parte degli addetti ai lavori: “Le donne subiscono i giudizi molto più degli uomini. L’idea che le donne possano rimanere sempre identiche col passare degli anni è assurda. Noi donne dovremmo dare l’esempio su come sia possibile rimanere in salute e invecchiare al meglio, specialmente per le nuove generazioni” – ha concluso il Premio Oscar per il film Shakespeare in Love.