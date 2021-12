Se sei Gwyneth Paltrow alle amiche (star) a Natale regali vibratori

In passato, Gwyneth Paltrow aveva già fatto discutere per aver lanciato una candela dal nome This smells like my vagina (odora come la mia vagina). Ed è proprio accendendo quella candela che l’attrice apre un video sui social in cui prepara dei pacchetti natalizi molto particolari.

Si tratta di vibratori e oggetti hot della sua linea Goop, che Paltrow sponsorizza inserendoli in alcuni sacchetti regalo personalizzati: uno per Adele, uno per Taylor Swift e uno per Kim Kardashian. L’attrice infila uno ad uno i sexy toys nelle bustine etichettate con il loro nome.

Intanto, una voce maschile in sottofondo spiega come preparare al meglio l’atmosfera natalizia, in che modo allestire l’ambiente, quali cibi cucinare e i cocktail più giusti da assaporare, per entrare completamente nel mood festivo. L’attrice, vestita di rosso, nel mentre organizza tutto il necessario, aggirandosi per la casa fra decorazioni e albero di Natale.

Fra gli oggetti pubblicizzati da Gwyneth Paltrow, ci sono degli integratori che stimolano la libido femminile, – inseriti nel pacchetto della cantante Adele – un vibratore – per Taylor Swift – e degli artigli in metallo – per Kim Kardashian.

Alla fine del video, l’attrice si dirige verso una tavola imbandita a festa e appoggia su ogni piatto vuoto un prodotto beauty: lozioni, creme e oli per il viso, appartenenti ancora una volta al suo marchio Goop. Azienda fondata nel 2008 che, soltanto durante il primo anno di attività, aveva già totalizzato un guadagno di circa 1,5 milioni di dollari.