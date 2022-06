Gwyneth Paltrow ha presentato con un ironico video Instagram il nuovo sex toys del suo brand Goop. Un vibratore “Piccolo ma potente”, come recita la caption del post, con un design elegante e innovativo.

L’attrice, che da tempo vende sul suo sito moltissimi giochi erotici, non ha mai nascosto questo lato sensuale di lei, anzi. “Reprimere la sessualità, soprattutto quella femminile, è stato uno strumento di controllo per molto tempo. Io aiuto le donne a entrare in contatto con il proprio corpo e a non vergognarsi se sono amanti del sesso”, aveva dichiarato Paltrow in passato.

Il nuovo vibratore ideato dalla star si chiama Viva La Vulva ed è in vendita sul suo e-commerce per 95 euro. Per presentare il lancio del nuovo prodotto di casa Goop, Gwyneth Paltrow ha girato questo mini video poi postato sul social. Nelle immagini si vede l’attrice nella sua casa californiana mentre cerca di capire da dove arriva la musica di sottofondo. A risuonare nella stanza è la Primavera di Vivaldi.

“Alex spegni la musica”, chiede Paltrow, ma il dispositivo risponde che non c’è alcuna canzone in riproduzione. Poi, capisce. Sul tavolo è appoggiata una scatolina bianca, al suo interno c’è un sex toy verde a forma di mezzaluna. Appena l’attrice lo spegne la musica si ferma, un chiaro rimando a come questo piccolo “ma potente” oggetto possa trasmettere sensazioni paradisiache, proprio come le note di una composizione.