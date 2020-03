Coronavirus: Mariah Carey insieme ai figli per la challenge TikTok

Mariah Carey posta un simpatico video, insieme ai figli, per la challenge TikTok. La cantante mostra come lavarsi le mani per venti secondi sulle note del remix Dirty Bastard della sua vecchia hit Fantasy. La sfida è iniziata su TikTok dopo che il governo americano ha consigliato ai cittadini di lavarsi spesso le mani e di ridurre al minimo i contatti interpersonali per prevenire il diffondersi del Coronavirus. Sul web diverse star hanno dato i loro contributo con una challenge in cui si lavano le mani sulle note dei loro successi. Persino la star della disco music Gloria Gaynor ha dato il suo contributo postando un video sulle note del suo successo I Will Survive.

Mariah e i suoi due gemellini, Morrocan e Monroe, sono stati i protagonisti di un simpatico TikTok in cui si lavano le mani. Il video è stato ripreso nel lussuoso bagno della cantante. Gli interni sono color pesca, e rubinetto, lavandino e porta sapone sono tutti rigorosamente color oro, in pieno stile Mariah Carey. Mimi, che non è nuova a questo genere di sfide social, ha voluto dare il suo contributo in questo momento di emergenza. Il video è un modo per insegnare ai figli a lavarsi le mani per venti secondi, ma anche un modo per cercare di alleggerire la situazione attuale.

Mariah Carey fa parte della lunga lista di star che stanno incitando a rispettare le regole su TikTok, molto usato dai giovanissimi. I social sono pieni di volti noti con tutorial e concerti home made dei vari cantanti. Tante sono le dirette streaming su Instagram anche di diversi personaggi italiani che si danno appuntamento con i loro fan per un live o per una chiacchierata social. In questo momento storico il web sembra aver cambiato le regole e le opinioni di diverse persone. Fino a qualche tempo fa sembrava uno strumento per dividere e suscitare odio nei confronti del prossimo. Oggi unisce, accorcia virtualmente le distanze e allieta la permanenza in casa, per quel che si può.