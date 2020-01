Sapere cosa mangiare per stare leggeri è fondamentale dopo una abbuffata, in periodi in cui ci si sente gonfi e appesantiti, o semplicemente se si vuole restare in forma senza ricorrere a una vera e propria dieta dimagrante.

Stare leggeri vuol dire non alzarsi da tavola con quella sensazione di pienezza che spesso porta a sonnolenza o a un rallentamento delle attività giornaliere. Vuol dire mangiare gustando i piatti facendo attenzione a sapore e qualità, non alla quantità. Vuol dire eliminare i cibi più deleteri, come i preparati industriali ricchi di conservanti e difficili da digerire, oppure gli alimenti molto grassi. Prediligere la salute, portando nel piatto tanto frutta e verdura di stagione.

È utile far seguire delle giornate, ma anche delle settimane, di menu leggeri alle feste, quando si mangia di tutto senza far troppa attenzione alle calorie. In generale, si può pensare di mangiare leggero durante la settimana e di relegare i peccati di gola al weekend, tra uscite fuori con gli amici e pranzi della domenica.

Cosa mangiare per stare leggeri

Naturalmente, non esiste un unico modo per mangiare leggero e raggiungere l’obiettivo di sentirsi meno appesantiti dopo i pasti. Qualcuno si gonfia molto per i carboidrati, altri hanno difficoltà a digerire i latticini. È possibile, però, stilare una lista di cosa evitare e cosa preferire, e un menu giornaliero d’esempio su cui modellare il proprio in base a gusti e esigenze personali.

I cibi da evitare

Mangiare per stare leggeri vuol dire eliminare:

insaccati e salumi;

formaggi stagionati;

carni lavorate;

pane e pasta da farine raffinate;

prodotti industriali;

dolci elaborati;

alcol;

fritture;

patatine, snack e junk food;

caramelle.

Gli alimenti da preferire

Cosa mettere, allora, nel piatto? Fanno stare leggeri:

latte e derivati magri;

pesce;

uova sode;

carni bianche;

pane e pasta integrali;

legumi;

frutta e verdura fresca di stagione;

frutta secca;

tè e tisane senza zucchero.

Esempio di menu per stare leggeri

Per stare leggeri è fondamentale fare i giusti abbinamenti e non esagerare mai con le quantità. Ecco un menu d’esempio per capire cosa mangiare per stare leggeri.