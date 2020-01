Attacchi di fame: da cosa dipendono e come controllarli

Durante una dieta dimagrante, ma anche in un periodo di stress, è facile essere colpiti da attacchi di fame: ecco da cosa dipendono e come controllarli non solo per non ingrassare, ma per non rischiare di perdere la salute.

Gli attacchi di fame, infatti, possono portare a introdurre un eccesso di calorie, di zuccheri e di grassi che finisce per trasformarsi in chili di troppo e, nei casi peggiori, in problemi e patologie come il diabete o il colesterolo alto.

Capire da cosa dipendono e come controllarli può davvero cambiare le prospettive di vita.

Da cosa dipendono gli attacchi di fame

Gli attacchi di fame si possono generalmente dividere in due grandi tipologie, gli attacchi di fame fisica e gli attacchi di fame emotiva, o fame nervosa.

La fame fisica

La fame fisica insorge a ridosso dei pasti, quando il corpo ci dice che è ora di introdurre calorie per produrre nuova energia e andare avanti con le attività della giornata, ma anche lontano dai pasti, soprattutto quando non si mangia abbastanza o i pasti non sono equilibrati.

Se si soffre spesso di fame fisica, è opportuno rivolgersi a un nutrizionista per formulare insieme un menu giornaliero in grado di soddisfare il proprio bisogno di energie. In generale, la dieta mediterranea è un ottimo standard, perché completa e equilibrata. I pasti consigliati sono 5, colazione, pranzo, cena e due spuntini, proprio affinché non passi troppo tempo tra uno e l’altro. Queste merende a metà mattina e a metà pomeriggio possono contenere carboidrati, fibre, proteine, grassi buoni e tutto ciò che è utile per un reintegro delle energie. Qualche esempio? Un frutto di stagione, uno yogurt, una barretta ai cereali, frutta secca, qualche fetta di bresaola.

La fame emotiva

La fame nervosa non è basata su un vero bisogno fisico di nuove calorie e nutrienti, piuttosto su una necessità emotiva di colmare un vuoto, calmare lo stress, allontanare i problemi soddisfacendo la gola.

Se si soffre di fame emotiva è importante capire la causa dell’impulso e cercare di risolvere il problema a monte, sia esso derivante dalla noia, dall’insoddisfazione, dalla frustrazione, dalla tristezza.

7 modi per controllare gli attacchi improvvisi di fame

Una volta accertata l’origine della fame, come è possibile tenere a bada gli attacchi improvvisi di fame? Ecco 7 strategie da mettere subito in atto.