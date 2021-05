Antibatterico, antibiotico e amico del sistema immunitario, il miele è un prezioso alimento che contribuisce alla salute del nostro organismo. È una risorsa naturale che risale a circa 4000 anni fa ed è impiegato da diverso tempo anche in campo cosmetico, proprio per le proprietà benefiche che possiede. Di conseguenza, i cosmetici al miele rappresentano un vero e proprio elisir di bellezza e salute.

Non tutti sanno infatti che il miele contiene ciò che di solito viene usato per disinfettare le ferite: il perossido di idrogeno, ovvero l’acqua ossigenata.

Ancor più il miele grezzo rispetto a quello pastorizzato, possiede straordinarie capacità e in generale interrompe le infezioni superficiali. È anche un’importante fonte di energia grazie al fruttosio che (a differenza del glucosio), viene bruciato dal nostro corpo con effetto prolungato e non immediato.

Le proprietà cosmetiche del miele naturale

In campo alimentare esistono diversi tipologie di miele, ognuno con proprietà distinte e più o meno pure in termini di ingredienti. In campo cosmetico il nettare delle api è molto amato per le sue proprietà rigeneranti che lo fanno spesso identificare come “oro liquido”. Ricapitolando:

è un antibatterico;

agisce come un esfoliante leggero;

è molto nutriente;

incrementa la produzione di collagene.

Tra i tipi di miele più apprezzati in campo cosmetico c’è il miele di manuka che deve il suo nome alla pianta sempreverde presente in Nuova Zelanda e in Australia, i cui fiori sono ricchi di polline e nettare. Questo tipo di miele è particolarmente cremoso e ricco ed è usato da anni per aiutare l’organismo a riparare i tessuti danneggiati e infiammati.

Cosmetici a base di miele da inserire nella skincare routine

Qualora si volesse adottare la buona abitudine di inserire cosmetici al miele nella propria routine di bellezza giornaliera (soprattutto per combattere gli inestetismi più diffusi come acne e imperfezioni), ecco un elenco di prodotti perfetti per farlo.

Antipodes Maschera Aura Manuka Honey

È una maschera viso il cui utilizzo è consigliato circa due volte alla settimana. Contiene il sopracitato miele di manuka della Nuova Zelanda, antico rimedio tanto caro al popolo Maori. Deterge intensamente la pelle e aiuta a ottenere un incarnato levigato. Adatta soprattutto alle pelli inclini alle imperfezioni, è ideale anche per il trattamento di piccole macchie. Si usa come una classica maschera per il viso: va lasciata in posa per circa 15 minuti per poi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Disponibile su LookFantastic a 30,95 euro Acquista ora

Manuka Doctor ApiClear Siero Trattamento Viso

Questo siero è consigliato per pelli a tendenza acneica.Idrata a fondo e lenisce proprio la pelle problematica. La sua azione infatti si concentra su acne e brufoli, sfruttando le proprietà del miele per attenuare cicatrici e linee sottili. Contiene miele di manuka e pappa reale, entrambi utili anche per idratare la pelle.

Disponibile su LookFantastic a 23,95 euro Acquista ora

Dr. Organic Manuka Honey Rescue Cream

È una crema molto ricca e corposa, ideale per la cute danneggiata dal freddo o dall’esposizione al sole, nonché per le pelli sensibili e irritate. È una formulazione che contiene ingredienti funzionali essenziali, tra cui estratti biologici di miele di manuka, vitamina E, olio di borragine, acido ialuronico, aloe vera, rosa mosqueta, burro di cacao, mandorle dolci, burro di karitè, cera d’api, radice di liquirizia e ossido di zinco. Svolge un’azione di riparazione lasciando la pelle più luminosa e morbida, idratata e tonica.

Disponibile su AmicaFarmacia a 19,60 euro Acquista ora

Guerlain Abeille Royale Black Bee Honey Balm

È un balsamo pensato specificatamente per curare pelli secche, denutrite o indebolite da agenti esterni o a seguito di trattamenti estetici professionali. Contiene un’elevata concentrazione di miele dell’Ape Nera dell’Isola di Ouessant che lo rende ultra nutriente, ottimizzando il processo di riparazione cutanea.

Disponibile da Sephora a 53,00 euro Acquista ora