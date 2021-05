Tra le tante proprietà della vitamina E c’è la capacità di contrastare la produzione dei temuti radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento delle cellule del corpo. È molto importante anche dal punto di vista della difesa immunitaria e soprattutto interviene anche sui capelli e sulla loro ricrescita.

La vitamina E è inoltre in grado di normalizzare la produzione di sebo del cuoio capelluto, regolando i livelli di PH, e di idratare il fusto del capello, mantenendolo umido al punto giusto e rendendo la chioma forte e splendente. Gli esperti interpellati su Prevention, spiegano come la vitamina E rappresenti la soluzione per dare nuova linfa ai capelli spenti.

I benefici della vitamina E sui capelli

Fatte queste premesse, facciamo un riassunto su quali sono i principali benefici dell’utilizzo di questa vitamina così versatile, applicata direttamente sui capelli:

è un antiossidante naturale;

naturale; favorisce la ricrescita ;

; favorisce la lucentezza nutrendo il fusto.

Come e quando usare la vitamina E sui capelli

È molto facile trovare in commercio integratori alimentari per capelli e unghie a base di questa vitamina. Un altro modo per assumere la vitamina E è applicarla sui capelli attraverso una soluzione in olio, a base di oli veicolanti come quello di mandorle, di cocco o di argan. Bastano poche gocce da applicare due o tre volte a settimana direttamente sulla cute, oppure diluire qualche goccia all’interno dello shampoo usato abitualmente.

Attenzione però: se si soffre di cute sensibile e irritabile, gli specialisti consigliano di evitare l’utilizzo a livello topico e optare invece per soluzioni più delicate.

Volendo si può effettuare anche un trattamento d’urto, compiendo un vero e proprio impacco sui capelli da lasciare in posa tutta la notte, procedendo poi con lo shampoo per eliminare i residui di olio.

Prodotti a base di vitamina E per i capelli

Qualora l’aspetto del cuoio capelluto rientri in una condizione di normalità, è possibile acquistare uno dei seguenti prodotti per cominciare a nutrire a fondo i capelli.

The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Argan Oil

È una formula a base di olio puro di semi di argan marocchino, ricco di acidi grassi e vitamine: combinati insieme forniscono proprietà idratanti e nutrienti. L’olio è ricco di vitamina E, in grado di combattere le aree disidratate che con un’applicazione costante risulteranno lenite. Rinforza e ripara la fibra capillare, rendendo più luminosi i capelli secchi e danneggiati.

Plinest Care olio per corpo e capelli

È un trattamento a base di olio di mandorle dolci, olio di jojoba e vitamina E, che grazie alla sua azione antiossidante risulta particolarmente utile per contrastare l’invecchiamento cutaneo, i danni da radicali liberi e da esposizione solare. È un olio secco multiuso privo di allergeni e può essere applicato tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate. Rende i capelli setosi e morbidi senza ungerli.

Sui capelli è consigliato applicare l’olio in abbondanza e lasciarlo agire almeno 20 minuti, poi risciacquare e lavare i capelli con lo shampoo abituale. I capelli ritrovano così la loro lucentezza e sono disciplinati, morbidi e setosi. Su capelli secchi è consigliato ripetere il trattamento ogni settimana.

Moroccanoil Trattamento Capelli

È un prodotto multi-uso a base di olio d’argan che lascia i capelli morbidi, lucenti ed elastici. Elimina l’effetto crespo e districa i capelli, migliorandone la pettinabilità. L’olio di argan è ricco di tocoferoli (vitamina E), acidi grassi essenziali e antiossidanti per idratare e nutrire i capelli. Contiene anche estratto di semi di lino, ricchi di acido alfa-linoleico, un acido grasso che migliora la salute generale dei capelli.

