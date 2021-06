Cosmetici zero waste, quali sono e perché acquistarli

Fortunatamente più passano gli anni e più i consumatori sono attenti a ciò che acquistano. Anche se i gli sforzi finora compiuti non possono essere ritenuti sufficienti, tutti stanno diventando sempre più consapevoli e coscienti dell’impatto che le scelte d’acquisto hanno anche sull’ambiente. I cosmetici zero waste riguardano proprio questa tematica, letteralmente si tratta di prodotti “zero rifiuti” o comunque a basso impatto ambientale.

Uno dei problemi più grandi della plastica e dell’inquinamento nel mondo della cosmetica riguarda le microplastiche, usate per ottenere micro granuli in prodotti come scrub, dentifrici, creme e bagnoschiuma. La cosmetica zero waste rinuncia a tutto questo, a favore di ingredienti naturali che vanno a sostituire le microplastiche, come chicchi di riso, sale marino o semi di papavero, per citarne alcuni.

Perché scegliere cosmetici zero waste

Acquistare prodotti di questa particolare categoria apporta benefici non solo all’ambiente. Vediamo insieme le peculiarità che li contraddistinguono:

sono completamente privi di imballaggi superflui e/o di plastica;

superflui e/o di plastica; le formulazioni sono totalmente prive di sostanze inquinanti per l’ambiente e/o nocive per la pelle;

per l’ambiente e/o nocive per la pelle; viene impiegata una ridotta quantità di acqua e di conservanti;

e di conservanti; sono biodegradabili e perfetti per tutte le situazioni di mobilità;

e perfetti per tutte le situazioni di mobilità; i migliori cosmetici zero waste sono prodotti con materie prime a km zero e coltivate secondo le normative dell’agricoltura biologica.

Cosmetici zero waste: dallo stato liquido a quello solido

Molto spesso, i cosmetici zero waste si presentano in forma solida: sono identici a quelli liquidi ma nella maggior parte dei casi sono stati ottenuti attraverso un processo compattante, in alcuni casi si tratta di saponificazione, che ne determina lo stato solido. In questo modo si rinuncia ai flaconi di plastica, sia per quanto la produzione e la messa in vendita che per quanto concerne l’acquisto. Una scelta che l’ambiente apprezzerà di sicuro. Un esempio? Lo shampoo solido.

Cosmetici zero waste: quali acquistare

I principali negozi offrono ottime alternative per chiunque voglia provare l’esperienza di usare un cosmetico zero waste, vediamone alcune.

È un detergente privo d’acqua studiato appositamente per ridurre gli sprechi. Contiene tensioattivi di origine vegetale ed è arricchito da un estratto di finocchio bio toscano. Appena entra in contatto con l’acqua crea una morbida schiuma. Basta applicarlo sui capelli giù inumiditi e sul corpo, massaggiando delicatamente. Il suo stato solido e compatto lo rende ideale da portare in viaggio o in palestra. Una volta utilizzato, si può far asciugare nel sacchettino del brand in tessuto naturale, in modo da conservarlo per i futuri utilizzi e farlo durare più a lungo.

È un innovativo e sostenibile detergente senza acqua, plastic-free, studiato per ridurre gli sprechi. È indicato per detergere il corpo, ma anche i capelli. Contiene delicati tensioattivi di origine vegetale, è arricchito da succo di melograno bio toscano. Contiene fresche e delicate note fruttate. Anch’esso va applicato sul corpo e sui capelli inumiditi, e massaggiato delicatamente sulla pelle. Contiene succo di melograno biodinamico e amido di mais che svolge una funzione emolliente e lenitiva.

Si tratta di uno scrub corpo naturale ed ecologico. È arricchito con farina di mandorle bio, polvere di noccioli di albicocca e scorza di arancia, combina sulla pelle un’azione esfoliante delicata e detergente. Il brand utilizza per i suoi packaging materiali provenienti da risorse rinnovabili e non dannosi per il pianeta. L’incarto trasparente in cui è avvolto lo scrub è completamente biodegradabile e compostabile.

