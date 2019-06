Crema corpo profumata: le 10 migliori

È super idratante la crema corpo profumata da applicare ogni giorno sulla pelle dopo la doccia: capace di regalare una pelle liscia e vellutata, deve anche lasciare addosso, per tutta la giornata, una piacevole ed esclusiva fragranza.

Una coccola, insomma, da concedersi dopo la doccia mattutina o un bagno rilassante, in alternativa a uno dei trattamenti anticellulite e rassodanti da applicare quotidianamente.

La redazione ha pronta una piccola guida dedicata alla crema corpo profumata, con la selezione delle migliori del 2019.

1. English Pear & Freesia di Jo Malone

La freschezza sensuale delle pere appena mature è avvolta in un bouquet di fresie bianche e addolcita da ambra, patchouli e legni. Ricca crema corpo profumata, sensuale e dorata, che profuma tutto il corpo. Tutte le fragranze Jo Malone London sono perfette indossate da sole oppure sovrapposte ad altre per creare un profumo su misura, unico e originale.

Benefici : aiuta a idratare, nutrire e proteggere la pelle

: aiuta a idratare, nutrire e proteggere la pelle Ingredienti: arricchita con gli oli idratanti dei semi di jojoba, delle fave di cacao e delle mandorle dolci

Prezzo consigliato: 63 euro

2. Bergamotto di Calabria di Acqua di Parma

La lozione corpo per pelle secca Bergamotto di Calabria della linea Blu Mediterraneo di Acqua di Parma è un prodotto per la cura del corpo lenitivo e idratante. Le note di Bergamotto di Calabria con cui è infusa regalano alla pelle una sensazione di freschezza unica. La formula nutriente di questa lozione corpo è ad assorbimento rapido. La lozione lascia la pelle liscia e morbida e, grazie al profumo leggero, amplifica la sensazione di benessere.

Benefici : combina una tripla azione idratante, lenitiva ed emolliente

: combina una tripla azione idratante, lenitiva ed emolliente Ingredienti: Bergamotto di Calabria

Prezzo consigliato: 40 euro

3. Eau des Merveilles di Hermès

Crema idratante dalla consistenza ricca e cremosa, per una sensazione di straordinario benessere. Creata nel 2004 da Ralph Schwieger e Nathalie Feisthauer, l’Eau des Merveilles vince la sfida di una femminilità scintillante che non si manifesta attraverso note fiorite. Costruita su un accordo ambrato boisé che risuona fin nelle note di testa, questa fragranza ci porta a naso in su verso un mondo fantastico.

Benefici : nutre e rende la pelle morbida e vellutata, lasciando una delicata profumazione

: nutre e rende la pelle morbida e vellutata, lasciando una delicata profumazione Ingredienti: fragranza di legno e ambra

Prezzo consigliato: 96 euro

4. Green Tea Honey Drops Body Cream di Elizabeth Arden

Raffinata fragranza che energizza il corpo, stimola i sensi e rivitalizza lo spirito. Super idratante, una crema su tutto il corpo.

Benefici : contribuisce a lenire e trattare la pelle secca.

: contribuisce a lenire e trattare la pelle secca. Ingredienti: miscela di pappa reale e un profumato estratto di tè verde

Prezzo consigliato: 24,95 euro

5. Joy by Dior

L’emulsione idratante per il corpo di Joy by Dior è un trattamento per il corpo che sublima e nutrie la pelle quotidianamente. La sua texture fresca e leggera favorisce una penetrazione rapida.

Benefici : avvolge in una sensazione di benessere e intensifica la scia del profumo

: avvolge in una sensazione di benessere e intensifica la scia del profumo Ingredienti: il Bergamotto agrumato e il Mandarino esplodono all’unisono con i fiori. La Rosa, utilizzata in Essenza e in Assoluta e il seducente Gelsomino si uniscono a questi frutti succosi in un sorriso vibrante. Il Sandalo caldo e cremoso ci avvolge con dolcezza

Prezzo consigliato: 54,37 euro

6. Coco Mademoiselle di Chanel

Un’emulsione idratante per il corpo dalle note fresche e moderne della fragranza Coco Mademoiselle: una consistenza fluida ed estremamente fine, che si fonde delicatamente sulla pelle. Un gesto ideale per ravvivare il ricordo di questo fresco-orientale. La crema idratante per il corpo dalle note fresche e moderne della fragranza, in cui si rivelano le .

Benefici : lascia la pelle morbida e setosa

: lascia la pelle morbida e setosa Ingredienti: note vivaci dell’arancia, la trasparenza della rosa e l’eleganza del patchouli

Prezzo consigliato: 48 euro

7. Gel effetto ghiaccio Verbena Sorbetto di L’Occitane

Arricchito con agenti rinfrescanti, il Gel effetto ghiaccio Verbena Sorbetto dona una sensazione di immediata freschezza. Perfetto in estate, aiuta ad idratare la pelle profumandola di un sentore frizzante ed aromatico.

Benefici : idrata, rinfresca e profuma la pelle

: idrata, rinfresca e profuma la pelle Ingredienti: contiene oli essenziali di limone e di menta e un estratto di verbena biologica

Prezzo consigliato: 24 euro

8. Rose of No Man’s Land di Byredo

Tributo alle infermiere che hanno vissuto in prima linea durante prima guerra mondiale. Miscelato con note fresche di Pink Pepper e Turkish Rose Petals, questa ricca crema per il corpo è bilanciata con il dolce Raspberry Blossom e Turkish Rose Absolute, mentre Papyrus e White Amber evocano una base calda. Usa la formula ad assorbimento rapido per intensificare il profumo corrispondente.

Benefici : crema ad assorbimento rapido che intensifica il profumo

: crema ad assorbimento rapido che intensifica il profumo Ingredienti: note di testa speziate di pepe rosa e la freschezza dei petali di rosa appena colti

Prezzo consigliato: 69 euro

9. Balsamo Fleur de Peau Diptyque

Con la sua consistenza vellutata, il balsamo profumato risveglia la pelle con un brivido di freschezza. I muschi di Fleur de Peau si rivelano leggeri e delicati come cotone.

Benefici : nutre delicatamente il corpo

: nutre delicatamente il corpo Ingredienti: muschi di Fleur de Peau

Prezzo consigliato: 60 euro

10. Aqua Allegoria di Guerlain

Il latte per il corpo rivela tutta la vitalità dei Bergamotti baciati dal sole e raccolti nei giardini della Calabria. Il flacone, essenziale e raffinato, è l’emblema della linea da bagno di Guerlain.

Benefici : la texture vellutata che si fonde con la pelle, lasciandola morbida e delicatamente profumata

: la texture vellutata che si fonde con la pelle, lasciandola morbida e delicatamente profumata Ingredienti: Bergamotto, Petit Grain di Limone, Spezie Fresche

Prezzo consigliato: 57 euro

