Antonino Cannavacciuolo ha voluto assistere allo Stadio Grande Torino alla sfida tra il Torino e il Napoli, la squadra di cui è tifoso e che si sta rendendo protagonista di una stagione memorabile che la porterà con ogni probabilità ad avere la matematica certezza della conquista dello scudetto con grande anticipo. La gioia per la grande vittoria dei partenopei, che hanno trionfato per 4-0, è stata però funestata dagli insulti che il celebre chef ha subito da parte dei tifosi locali, a conferma di come la sportività non sia una dote che appartiene a tutti.

Due gli epiteti ricorrenti nei suoi confronti: “Cuoco di me**a” e “Ciccione di m***a”. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi del figlio del giudice di Masterchef Italia, che aveva voluto trascorrere al suo fianco la Festa del Papà trascorrendo qualche ora insieme uniti dalla passione per il calcio e per il Napoli. L’episodio è stato immortalato in diversi video, che sono poi finiti sui social e che sono diventati in breve tempo virali, come capita spesso in situazioni simili.

La sua presenza non è stata casuale: lo chef, infatti, in Piemonte possiede ben tre locali: Villa Crespi a Orta San Giulio in provincia di Novara, Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara e Bistrot Cannavacciuolo a Torino.

Antonino Cannavacciuolo si è però reso conto di tutto e non ha esitato a rispondere a chi lo insultava: “Venite qua, venite qua”, ha detto, accompagnando la frase al gesto che sta a indicare la volontà di non sottrarsi al confronto.

Fortunatamente l’episodio non è andato oltre e si è esaurito nell’arco di pochi minuti, ma ha certamente contribuito a minare quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio di calci e di festa per i sostenitori azzurri.

Nonostante l’amarezza, il cuoco campano ne ha poi approfittato per scattare una foto ricordo con il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.