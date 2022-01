Giorgia Soleri e Damiano David hanno mantenuto sempre un grande riserbo sulla loro relazione, tanto che la prima foto resa pubblica (insieme) è arrivata quasi quattro anni dopo l’inizio della storia d’amore tra i due. In occasione del compleanno della modella e influencer, però, il cantante dei Maneskin ha deciso di pubblicare uno scatto, nelle sue stories di Instagram, che li ritrae abbracciati e con un dolce messaggio di auguri per Giorgia, che ha compiuto 26 anni il 3 gennaio.

Lo scatto li immortala davanti ad uno specchio a parete intera, dove si mostrano elegantissimi – forse in procinto di andare a festeggiare il compleanno di lei? –, abbracciati e sorridenti. “Auguri Pape”, ha scritto sulla foto Damiano, accompagnando il selfie con un enorme cuore rosso. La storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri va avanti ormai da quattro anni e i due hanno sempre cercato di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori: entrambi, infatti, tengono molto alla propria privacy e preferiscono viversi in privato.

La loro storia sembra molto solida, tanto che l’influencer ha anche deciso di lasciare Milano – dove lavorava come modella – e trasferirsi a Roma dal cantante della nota band vincitrice di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest. “Ho amato vivere da sola e infatti l’ho fatto per sei anni. Ma ora basta”, aveva scritto su Instagram, rispondendo ai suoi fan che le chiedevano come stesse andando la sua storia d’amore con il cantante.

I due, inoltre, condividono la passione per gli animali (hanno ben due gatti a casa), e hanno deciso di dare una mano per la ricostruzione dell’oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, che è stata recentemente distrutta da un incendio.