É tempo di vacanze e i personaggi famosi non fanno ovviamente eccezione. Damiano David dei Maneskin ne ha approfittato così per concedersi qualche giorno di riposo insieme alla fidanzata Giorgia Soleri: i due hanno scelto la Puglia, meta amata anche dalle star americane che amano il nostro Paese. Non a caso, anche Madonna aveva voluto festeggiare il suo compleanno qui un anno fa.

La coppia, come da tradizione, ha condiviso alcuni dei loro momenti più belli tramite i rispettivi profili social, dove non mancano mai di aggiornare i fan sulle rispettive novità lavorative e non solo.

Entrambi sono reduci da diversi impegni professionali importanti. L’influencer è stata infatti ospite al Giffoni Film Festival, dove ha presentato il suo libro di poesie dal titolo La Signorina Nessuno. Questa è stata l’occasione per lei anche di parlare di alcuni momenti meno noti del suo passato, compreso il suo tentativo di suicidio, fortunatamente non andato a buon fine. Il cantante, invece, sembra essersi ripreso da un infortunio alla spalla che lo aveva costretto a esibirsi con tanto di borsa del ghiaccio al Lollapalooza di Chicago.

In alcuni degli scatti i ragazzi hanno fatto sapere quale sia la regione scelta, ma senza esplicitare la località che li ospita. Un piccolo indizio sembra però arrivare da un’immagine postata dalla poeta, in cui è possibile vedere una “friseddhra”, la frisella salentina, con sullo sfondo degli ulivi che lasciano davvero pochi dubbi sulla zona delle loro ferie.

Tra i due il frontman sembra essere quello meno interessato a utilizzare i social network, probabilmente perché desidera godersi appieno la vacanza per ripartire poi al meglio in autunno. Damiano non manca comunque di ripubblicare alcuni dei post della fidanzata, a conferma di come il loro legame sia sempre più forte. Sostenere la compagna, del resto, è per lui fondamentale, come ha dimostrato quando ha voluto essere al suo fianco alla Camera dei Deputati. I due si erano presentati insieme per sostenere la proposta di legge che riconosce la vulvodinia (della quale Soleri soffre) e la neuropatia del pudendo come malattie che possono beneficiare dei livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale.