Giorgia Soleri ha rivelato ormai da tempo di avere sofferto a lungo a causa dell’endometriosi ed è proprio per questo che nell’estate 2021 si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico con l’obiettivo di ridurre i suoi malesseri. L’attivista ha deciso di parlare apertamente dei problemi che causa questa patologia (pancia gonfia e dolori forti e persistenti) in modo tale che chi vive la sua stessa situazione si senta meno sola. Arrivare a una diagnosi certa è infatti spesso difficile e questo non fa che aumentare i disagi.

La poeta nella giornata di martedì 22 agosto 2022 ha così pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui si mostra nel bagno della sua casa romana poche ore prima di entrare in sala operatoria. La paura in un momento come questo era inevitabilmente fortissima, ma lo era altrettanto la speranza di poter stare meglio.

La didascalia a commento degli scatti è esemplificativa: qui, infatti, lei ha deciso di mostrare la sua endobelly, ovvero la pancia gonfia che ha spesso chi ha questo problema.

“In foto io e la mia endobelly (gonfiore causato dall’endometriosi). Mi piacerebbe che questo post fosse scritto da voi – ha scritto Giorgia Soleri -. Sto ricevendo centinaia di testimonianze in merito all’endometriosi e alla propria esperienza con questa malattia. Alcune sono struggenti, devastanti, spaventose, ma altre donano speranza, raccontano di miglioramenti e remissioni di sintomi”.

Lei era consapevole dei rischi a cui poteva andare incontro ma allo stesso tempo speranzosa: “Quando sono stata operata, il mio più grande strumento è stato quello di essere estremamente consapevole sui possibili risvolti dell’intervento: sapevo di poter fortemente migliorare come sapevo di potermi svegliare esattamente come prima, se non peggio. Questo mi ha aiutata ad avere fiducia nella procedura e nel suo risultato, ma comunque pronta a qualsiasi evenienza”.

A distanza di dodici mesi lei può dirsi soddisfatta e contenta di avere fatto questo passo, che ha migliorato la sua condizione fisica: “Io sono stata estremamente fortunata, l’operazione mi ha portata a un netto miglioramento dei sintomi, ma questa è solo la mia esperienza e pur essendo valida, non è universale. Per questo oggi vorrei sentire le vostre storie e lasciarle pubbliche: per chiunque ne abbia bisogno” – ha scritto.

Non è mancata una chiosa finale rivolta ai follower, che possono se lo ritengono necessario confidarsi con lei: “Due piccole specifiche: chiunque commenti in modo aggressivo, violento, con risate e/o sarcasmo volti a invalidare le storie e le emozioni di chi si racconta, sarà immediatamente bloccato. Allo stesso modo, cancellerò (nei limiti del possibile) qualsiasi consiglio medico, lo scopo di questo post è la sola condivisione e questo deve essere molto chiaro. Ultima nota: sono esperienze personali, ricordiamoci che non hanno valenza scientifica né universale” – ha concluso.