Giorgia Soleri e la depilazione: "Sono per la libertà di scelta"

“Siamo vittime dello sguardo maschile giudicante. I peli agli uomini sono permessi, ma alle donne no”. Queste erano le parole che Giorgia Soleri aveva utilizzato in un servizio trasmesso da Le Iene a inizio 2022 in cui sottolineava la sua presa di posizione sulla depilazione. Lei, infatti, non ha avuto alcun timore di mostrarsi con i peli, nonostante questo l’abbia portata a subire non poche critiche.

A distanza di tempo la sia posizione non è cambiata. Ma è soprattutto su un aspetto che lei si concentra: nessuno merita di essere criticato o di essere oggetto di scherno se decide di non depilarsi.

Recentemente, però, c’è chi l’ha accusata di essere incoerente nel momento in cui lei aveva mostrato le sue ascelle senza peli. Ed è stato l’ennesimo commento a riguardo che l’ha spinta a prendere posizione: “Ricevo quotidianamente centinaia di commenti sotto alle foto per i peli. Non capisco questa ossessione” – ha detto in una serie di Instagram Stories.

Le donne, secondo la poeta, dovrebbero piacere soprattutto a se stesse e non comportarsi per ottenere l’approvazione degli altri, come se fossero insicure e sempre in cerca di conferme. “Nessuno è contro la depilazione. Si sta parlando di libertà di scelta”.

L’influencer non vuole imporre agli altri il suo modo di pensare, ma semplicemente ribadire un concetto per lei fondamentale: i peli non devono essere un problema da eliminare, come invece spesso si evince anche dalle pubblicità.

Questa idea, infatti, può diventare problematica soprattutto sulle ragazze più giovani ed è per questo che, secondo Giorgia Soleri dovrebbe esserci maggiore attenzione: “Sono cresciuta vedendo tutti i tipi di rappresentazione ambientati nel presente col 99% delle donne perfettamente depilate. Se a 18 anni avessi visto il profilo di una persona che non si depilava per scelta, perché le andava così, e poi avessi letto i commenti io non mi sarei mai sognata di smettere di depilarmi, perché sarei stata pesantemente angosciata dai giudizi e dalle pressioni esterne” – ha concluso.