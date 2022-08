La complicità tra Giorgia Soleri e il fidanzato Damiano dei Maneskin è più forte che mai e i due non mancano mai di dimostrarlo apertamente tramite i loro profili social. L’estate 2022 che ora volge al termine è stata certamente memorabile per entrambi, non solo per i momenti trascorsi insieme in vacanza, ma anche per i progetti che hanno avuto modo di condividere. Recentemente, ad esempio, i due hanno avuto modo di “allargare la famiglia” adottando un gatto.

Nella giornata del 22 agosto, l’influencer ha ricordato un anniversario per lei molto particolare, il primo anno dall’operazione per l’endometriosi a cui si è sottoposta e che le ha permesso di ridurre, almeno parzialmente, i sintomi con cui convive da tempo. Una scelta che vuole essere anche un messaggio di incoraggiamento alle giovani che vivono la sua stessa situazione.

Il cantante non ha mai mancato di sostenerla e lo ha fatto anche quando lei si è presentata alla Camera per sostenere la proposta di legge che riconosce la vulvodinia (della quale Soleri soffre) e la neuropatia del pudendo come malattie che possono beneficiare dei livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale.

La poeta ha così voluto ringraziare il fidanzato e sottolineare quanto lui sia importante per lei: “Sei il compagno migliore del mondo”, ha scritto Giorgia Soleri. Parole semplici, ma emblematiche, che confermano quanto sia importante in amore essere vicino al partner sia nei momenti belli sia in quelli più difficili.

I due sono innamorati ormai da quattro anni, ma almeno per ora non sembrano intenzionati ad avere figli. Ogni dubbio a riguardo è stato chiarito dalla stessa Giorgia a una follower, interessata a sapere cosa le avessero consigliato i medici dopo l’operazione in merito a un’eventuale gravidanza. La sua risposta è stata chiara: “Al momento niente, perché non desidero una gravidanza”.