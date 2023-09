Damiano David, frontman della rockband Maneskin, ha parlato della sua storia con la ex Giorgia Soleri a Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Durante l’intervista, il cantante si è aperto su molti aspetti della relazione con l’influencer, e anche sulla rottura tra i due.

“La relazione che ho avuto è stata una parte importante anche della mia crescita perché comunque mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, e l’idea che le persone avevano di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse lì, che fosse anche un po’ un perno su cui muovermi è stata di grandissimo aiuto”, ha detto la rockstar, esprimendo gratitudine per la ex.

Poi, il cantante si è soffermato sul famoso video che lo riprendeva mentre si scambiava un bacio con un’altra ragazza, che aveva svelato al pubblico la sua rottura con l’influencer. Come già detto all’epoca, Damiano David ha ribadito che lui e Soleri si fossero lasciati da prima che quel video fosse diffuso, e che non ci sarebbe quindi stato nessun tradimento. Poi, fa alcune riflessioni sulla mancanza di privacy che l’essere famosi comporta:

Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libera nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita. Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza, poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità.