L’estate 2022 è destinata a lasciare ricordi dolcissimi in Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, che appaiono più innamorati che mai negli scatti che condividono sui social. La complicità tra loro è alle stelle, come era apparso già evidente qualche mese fa quando il cantante non aveva esitato a sostenere la compagna quando si erano presentati alla Camera per sostenere la proposta di legge per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti.

Questa volta la coppia ha fatto un gesto decisamente importante, che conferma quanto loro siano attenti a chi è meno fortunato. I due hanno infatti deciso di adottare un gattino che ha alle sue spalle una storia di maltrattamenti.

L’artista e la poeta si sono così presentati presso l’Oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, struttura che entrambi conoscono bene. Dall’ottobre 2021, periodo in cui era stata parzialmente distrutta da un incendio, i due non mancano di dare un loro contributo.

Questa volta Damiano e Giorgia hanno voluto vedere da vicino gli ospiti del gattile e ne hanno approfittato per sceglierne uno da portare a casa con loro. La loro preferenza è ricaduta su un micio di colore bianco di nome Mattia. Loro hanno poi deciso di chiamarlo Ziggy Sturdust.

Giorgia ha poi voluto presentare ai suoi follower il nuovo arrivato nella loro casa raccontando parte della sua storia: “Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust. Vengo dall’Oasi felina di Pianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni, miagolo come una papera, scodinzolo come segno di apprezzamento. Il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria. Mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. Mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. Ci vedremo spesso su questi schermi. Ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessitá” – ha scritto sul suo profilo Instagram.

Il nome scelto non è casuale, ma si ispira al personaggio reso celebre da David Bowie, che si distingue per avere gli occhi di colore diverso e da uno è cieco.