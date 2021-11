Roberto Saviano, scrittore e giornalista divenuto ormai volto noto della televisione, è stato rinviato a giudizio. Il gup di Roma, infatti, ha deciso che l’autore di Gomorra sarà sottoposto a processo il 15 novembre 2022 (ben un anno dopo la decisione). L’accusa è quella di diffamazione, ed è arrivata da parte di Giorgia Meloni, che lo scrittore aveva chiamato con l’appellativo di “bastarda“.

L’episodio è accaduto nel dicembre del 2020, quando Saviano si è scagliato contro la leader di Fratelli d’Italia nel corso di una puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. La discussione si è accesa quando in studio si è affrontato l’argomento immigrazione, tema da sempre al centro del dibattito nazionale e, in particolare, oggetto di scontri perenni tra destra e sinistra.

In quell’occasione, Saviano ha utilizzato un termine che Meloni ha ritenuto eccessivo, tanto da aver denunciato lo scrittore per diffamazione. A distanza di circa un anno dall’episodio, quest’ultimo è stato infatti rinviato a giudizio. In proposito si è espresso l’onorevole Andrea Delmastro delle Vedove, avvocato di Giorgia Meloni, dopo aver incontrato per la prima volta Saviano in aula: