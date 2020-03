Daniel Craig compie 52 anni: tutti i film dell’ultimo James Bond

Compie oggi 52 anni Daniel Craig, uno degli attori britannici più noti in tutto il mondo, protagonista di tanti film ma sopratutto ultimo interprete del ruolo di James Bond nella saga cinematografica di 007.

Nome completo Daniel Wroughton Craig, occhi di ghiaccio e un fisico imponente, l’attore è figlio di due genitori gallesi. A 16 anni inizia a interessarsi di recitazione, per poi laurearsi presso la Guidhall School of Music and Drama. Il primo importante esordio in una produzione internazionale avviene nella serie televisiva Le avventure del giovane Indiana Jones, per poi farsi notare in un grande kolossal come Elizabeth, al fianco di Cate Blanchett.

Seguono poi negli anni 2000 film prettamente hollywoodiani come il primo Tomb Raider con Angelina Jolie, e Era mio padre di Sam Mendes, regista che avrebbe poi nuovamente incontrato nei film di James Bond. Arrivano poi due film con Gwyneth Paltrow, Sylvia e The Jacket, per poi fare il grande salto di qualità grazie a Steven Spielberg, che lo vuole nel premiatissimo Munich.

Dopo una parte nel biopic dedicato a Truman Capote, Infamous, ecco arrivare la nomina che quasi nessuno si sarebbe aspettato: nel 2005 viene infatti ingaggiato per vestire i panni dell’agente segreto britannico più famoso di sempre, preferito a rivali come Clive Owen, Ewan McGregor, Colin Farrell e Hugh Jackman.

Inizialmente ci sono dubbi sulla sua figura: biondo, all’apparenza non troppo elegante e dall’altezza non elevata come richiederebbe tradizionalmente il ruolo, il suo primo film, Casino Royale, spazza via immediatamente ogni dubbio. Seguiranno poi, con sempre maggiore convinzione, altri tre film, ovvero Quantum of Solace, Skyfall e Spectre, fino ad arrivare a quel No Time to Die, che dovrebbe mettere fine alla sua avventura spionistica, dopo una serie di tira e molla produttivi.

Due le interpretazioni insieme a Nicole Kidman, nel 2007: il fantascientifico Invasion e il fantasy La bussola d’oro. Nel 2011 ecco arrivare un nuovo franchise con Millennium – Uomini che odiano le donne, mentre in tempi recenti lo abbiamo visto in La truffa dei Logan di Steven Soderbergh e il fortunatissimo Cena con delitto – Knives Out, di Rian Johnson, dove veste i panni di un detective pasticcione.

Per quanto riguarda la vita privata dal 1992 al 1994 è stato sposato con l’attrice scozzese Fiona Loudon, mentre nel 2011 è convolato a nozze con Rachel Weisz. Due in tutto i figli dell’attore gallese, uno per ogni relazione.