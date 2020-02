Bond girl No time to die: chi è Ana De Armas

Hollywood punta tutto su di lei: Ana De Armas, attrice cubana che sarà anche la protagonista del biopic su Marilyn Monroe diretto da Andrew Dominik, è la nuova Bond Girl per l’ultimo film della saga di James Bond, No Time To Die. Non stupisce affatto la scelta dei produttori del nuovo episodio che vedrà come protagonista l’immarcescibile Daniel Craig, viste le doti attoriali e il fascino senza tempo dell’attrice nata 32 anni fa a Santa Cruz del Norte, Cuba.

De Armas interpreterà il ruolo della donna mozzafiato che verosimilmente farà perdere la testa a Bond. Questa sarà, per sua stessa ammissione, la consacrazione definitiva, dopo aver già recitato con Craig in Cena con delitto – Knives Out e in altri film di punta come Blade Runner 2049 e The Informer. Ma soprattutto dopo aver accettato la parte che la vedrà interpretare nientemeno che Marilyn Monroe in Blonde, biopic che si ispira all’omonimo romanzo di Joan Carol Oates.

«Sono caduta a terra. Non potevo crederci. Ana era completamente sparita. Era Marilyn» ha spiegato Jamie Lee Curtis parlando della performance di Ana sul set. Promette bene, insomma, il nuovo volto femminile di Hollywood che a questo punto ci aspettiamo in perenne ascesa.