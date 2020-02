David Armstrong-Jones: divorzio reale per il nipote della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta non sembra trovare pace, ecco arrivare un nuovo divorzio reale, quello del nipote David Armstrong-Jones, figlio della Principessa Margaret. L’uomo e la moglie Serena, insieme da 27 anni, hanno annunciato la decisione di separarsi. La coppia ha due figli, e parla di un divorzio consensuale e amichevole. Per la Regina e i Windsor è il secondo divorzio in una sola settimana, dopo l’annuncio della separazione di Peter Phillips, figlio della principessa Anna, dalla moglie Autumn.

“Il conte e la contessa di Snowdon hanno amichevolmente concordato che il loro matrimonio è finito e divorzieranno”. Questo il breve annuncio del portavoce di David Armstrong-Jones e sua moglie Serena. I Conti di Snowdon sono convolati a nozze nel 1993, e di loro la stampa scandalistica non si era mai occupata, fino ad oggi. La coppia ha due figli, Charles, 20 anni, e Margarita, 17 anni.

David Armstrong-Jones, 58 anni, è il primo figlio della Principessa Margaret, nato dal matrimonio con il regista e fotografo Antony Armstrong-Jones. Ha il titolo di Conte di Snowdon, ed è ventunesimo nella linea di successione al trono. David è un designer di mobili e presidente della casa d’asta Christie’s a Londra.

Un duro colpo per la Regina Elisabetta, che sta davvero attraversando l’anno nero della Corona Inglese. La Megxit di Meghan Markle e del Principe Harry, gli scandali del Principe Andrea, i conflitti per le nozze della Principessa Beatrice, il divorzio di Peter e Autumn Philip, e ora questo. La separazione di David e Serena scuote definitivamente le sicurezze della Sovrana, che ora punta tutto sulle ultime coppie d’oro di casa Windsor.

Kate Middleton e il Principe William sono infatti in buona compagnia, perché i preferiti di Elisabetta sembrano essere il Principe Edoardo e sua moglie Sophie. Sembra che proprio in compagnia di questa coppia la Regina abbia visto alcuni episodi di The Crown, trovandolo piacevole anche se un po’ troppo drammatico.