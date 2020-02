The Crown 5: Kate Middleton potrebbe apparire nell’ultima stagione

Il personaggio di Kate Middleton potrebbe apparire in The Crown 5, ultima stagione della serie Netflix. La notizia non ha ancora una ufficialità, ma facendo dei calcoli non si può sfuggire almeno a un suo cameo. Infatti, a detta del suo creatore Peter Morgan, la quinta e ultima stagione di The Crown si chiuderà nel 2003, quando Kate e il Principe William si erano già conosciuti.

Infatti il primo incontro della futura coppia è avvenuto nel 2001 all’università di St Andrews, in Scozia. Era stata Carole Middleton, madre di Kate, a insistere che sua figlia frequentasse la stessa scuola dell’erede al trono. Quindi il personaggio della Duchessa di Cambridge difficilmente sfuggirà allo script della storia di The Crown 5.

La delusione dei fan della serie però è grande: inizialmente la sesta sarebbe dovuta essere l’ultima stagione, e arrivare almeno fino al 2011, anno del Royal Wedding di William e Kate. E invece no, niente nozze reali, niente fenomeno Kate Middleton e tanto meno niente Meghan Markle.

Le due donne chiave della storia moderna della Royal Family non avranno un ruolo nello show già cult per il pubblico, a parte forse un piccolo cameo di Kate da giovanissima.

La decisione di fermarsi alla quinta stagione non è stata spiegata dai produttori, intenzionati a fermarsi al 2003, anno poco importante tra l’altro per i Windsor. Anche la storia d’amore tra Carlo e Camilla, parte fondamentale di The Crown 3, non vedrà il suo compimento. Le seconde nozze dei due sono infatti avennute nel 2005.

Se nell’ultima stagione vedremo Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II, nella quarta ritroveremo ancora Olivia Colman. Proprio all’attrice il Principe William ha rivelato di non aver mai visto un episodio della serie. Pare infatti che l’erede al trono e Kate Middleton non abbiano apprezzato il progetto, forse mettendo proprio loro un veto sul continuo della serie.

Intanto grande attesa per The Crown 4, nella quale vedremo finalmente Lady Diana, interpretata da Emma Corrin.