Il look natalizio di David Beckham con il maglione dedicato alla moglie Victoria

In casa Beckham è tutto pronto per le feste. L’ex calciatore ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae insieme alla moglie, mentre indossa un maglione natalizio dedicato proprio ad un vecchio successo di Victoria: l’album Spiceworld, pubblicato dalle Spice Girls nel 1997.

È quindi la girl band che anni fa lanciò la sua compagna alla notorietà, ad essere protagonista del simpatico golf blu indossato da David Beckham, con tanto di fiocchi di neve stilizzati e disegno del pianeta terra con una grande scritta rossa, che riprende il titolo del disco. Un’opera che ha venduto circa 20 milioni di copie e conquistato numerosi dischi di platino.

“Sono un fan di Victoria Beckham” ha scritto l’ex calciatore britannico come didascalia della foto, ironizzando sul suo amore verso la moglie. Anche Victoria ha postato lo stesso scatto sul suo account ufficiale, e a sua volta ha scritto: “Questo sì che è un maglione di Natale!”.

A notare l’ironico scatto sono state anche le altre ex componenti delle Spice Girl, fra cui Melanie Chisholm, che ha commentato con una emoticon che ride, e anche Emma Bunton che, in risposta, ha scritto: “Il miglior maglione di Natale di sempre!.

David e Victoria Beckham stanno insieme dal 1999 e sono ormai una coppia consolidata, nonché una delle più longeve del mondo dello spettacolo, nonostante i presunti tradimenti di lui e gli alti e bassi che ogni coppia affronta durante il matrimonio. In un’intervista per Today, l’ex calciatore tempo fa parlò del loro rapporto, rivelando: “Entrambi lavoriamo molto duramente, adoriamo ciò che facciamo professionalmente. La chiave del nostro rapporto? La comunicazione. Inoltre siamo molto presenti nella vita dei bambini, amiamo la nostra famiglia e tutto ciò che facciamo ruota attorno a loro“.