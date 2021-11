L’inverno è ormai arrivato e le più freddolose possono stare tranquille, si può essere stilose anche indossando un maglione di lana. Come? La moda autunno-inverno 2021 propone diversi spunti da cui prendere esempio senza rinunciare alla comodità e senza patire le temperature più rigide. Ad esempio, il nuovo cosy jumper (maglione avvolgente) del brand di Victoria Beckham è un perfetto alleato per queste giornate grigie.

Un pullover oversize, morbido e caldo, impreziosito da dettagli a contrasto. Sul sito della stilista viene descritto così: un capo iconico color burro, in lana al 100% che si propone come una rivisitazione del classico maglioncino invernale. Ad arricchirlo c’è un filo a contrasto in un nuance arancione, allacciato su tutto il contorno. Il cordoncino, passa dal collo, poi sulle spalle e lungo le maniche per terminare sui polsi con un nodo a cappio sailor.

Ha una vestibilità molto ampia, bordi a coste sui polsini e sul collo anteriore. Victoria consiglia di indossarlo su pantaloni dal taglio ampio per ottenere un look autunnale facile, ma crediamo sia perfetto anche sopra a un paio di jeans stretti o una gonna magari con la stessa tonalità del filo. La Posh Spice lo ha sfoggiato in un post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram e ha annunciato che sarà presto disponibile anche nella tonalità navy.

La tendenza dell’inverno 2021, oltre al maglione di Victoria Beckham, offre davvero molti consigli su come rivisitare il classico pullover che tutte abbiamo nell’armadio. Le linee possono essere diversissime, da quelle slim alle oversize, coloratissime o neutre, impreziosite da volant applicati o gioielli. Via libera quindi alla creatività senza dimenticare che le maglie tricot sono dei capi intramontabili.