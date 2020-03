Davide Astori: la dedica social della moglie a due anni dalla scomparsa

Esattamente due anni fa scompariva Davide Astori, il calciatore della Fiorentina deceduto improvvisamente per un arresto cardiaco.

In suo onore la moglie Francesca Fioretti ha voluto condividere un post su Instagram in cui è immortalata di spalle mentre guarda il mare e l’orizzonte con in braccio la figlia Vittoria. Il commento alla foto è dolcissimo e straziante: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre“.

L’attrice, tornata a teatro con lo spettacolo Lumbs, anche qualche mese fa aveva pubblicato uno scatto simbolico dell’aurora boreale corredato da una dedica al marito: “Ci hai trovate“.

Dopo la tragica scomparsa di Astori, Francesca non ha mai fatto segreto dell’enorme dolore con cui ha avuto a che fare così come rivelato in un’intervista a Vanity Fair: “Non credevo di essere così forte. Ho dovuto tirare fuori un’energia e un coraggio che non sapevo neanche di avere. Il destino mi ha rapinato. Con un furto mi ha rubato all’improvviso tutto quel che avevo“.

Grazie ad un supporto psicologico e alla sua grande forza interiore, adesso Francesca è tornata a sorridere e ad amare sempre di più la piccola Vittoria: “Ognuno attraversa il dolore a modo proprio. All’inizio, avevo paura di tutto. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall’idea di volerle meno bene“.