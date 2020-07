Mousse detergente viso: a cosa servono e le migliori naturali

Volete detergere la pelle a fondo ma con delicatezza? La mousse detergente viso è quello che fa per voi. Si tratta di un prodotto per la pulizia del viso che rimuove a fondo tracce di smog, trucco e impurità ma senza stressare troppo l’epidermide. E per chi ama prodotti ecologici, in commercio si trovano proposte naturali, certificate bio e vegan free, dal buon INCI e dalle ottime performance.

Le diverse tipologie di detergenti prevedono il latte detergente o l’olio, il gel e l’acqua micellare che strucca sia il viso che gli occhi. La mousse, invece, ha una consistenza cremosa ed è l’ideale per chi ama la sensazione di pulizia profonda che regala la schiuma, ma molto più delicate dei classici detergenti con sapone. Le mousse infatti nascono per le pelli più sensibili e delicate, ma grazie ai vari principi attivi con cui vengono arricchite sono indicate per tutte le esigenze, per chi ha necessità di un’azione idratante o quella purificante.

Mousse detergente viso: a cosa servono

La mousse assicura una pulizia del viso leggera ma efficace.

leggera ma efficace. Ricca di principi attivi, crea una schiuma sul viso che elimina le impurità e i residui di trucco .

. È in grado di apportare un elevato livello di idratazione lasciando la pelle morbida e delicatamente profumata.

Le migliori mousse per il viso naturali

Biofficina Toscana Mousse alla Malva

Si tratta di una mousse delicata, adatta a pelli miste e sensibili, da usare quotidianamente. La pelle resta liscia e vellutata; la profumazione è delicata. Non brucia gli occhi e non tira la pelle. Riesce a rimuovere un make up leggero e si può utilizzare anche in combinazione con i beauty devices come il Foreo.

Contiene: mucillaggini di malva bio toscana con proprietà emollienti e rinfrescanti, estratti bio lenitivi e protettivi di passiflora, calendula ed elicriso.

Prezzo consigliato: 11,90 euro

Melvita Mousse Detergente Viso Detox

La mousse detergente, certificata bio, ha una consistenza oleosa che consente anche la rimozione del make up. Si applica su pelle umida e si massaggia delicatamente su tutto il viso. Infine, si risciacqua con acqua tiepida. Subito dopo l’applicazione si avrà la sensazione di una pelle purificata. Il flacone è in plastica 100% riciclata e riciclabile; il 99% degli ingredienti è di origine naturale e il 20% è proveniente da agricoltura biologica.

Contiene: tre acque floreali bio di rosa, fiori d’arancio e tè verde dalle proprietà idratanti, lenitive e antiossidanti

Prezzo consigliato: 14,50 euro

Phytorelax Mousse Micellare

Il prodotto è delicatissimo sulla pelle: la schiuma deterge e idrata delicatamente il viso viso. Ottimo prodotto da integrare nella beauty routine quotidiana soprattutto la mattina o la sera, dopo aver rimosso il trucco con un prodotto specifico. Il prodotto è ideale per tutti i tipi di pelle e, in particolare, per quelle sensibili. Mantiene alta l’idratazione del viso.

Contiene: acido ialuronico e avena

Prezzo consigliato: 8,90 euro Acquista ora

La Saponaria Mousse detergente Mirtilla

Deterge con dolcezza lasciando la pelle soffice. Ideale per pelli sensibili, deterge in profondità. Ha effetti rigeneranti e antiossidanti grazie all’uso di acqua costituzionale di mirtillo nero. L’acqua di calendula è lenitiva e l’acqua di riso venere è rimineralizzante.

Contiene: acqua costituzionale di mirtillo nero, estratto attivo di riso venere e acido ialuronico

Prezzo consigliato: 9,90 euro

Weleda Dolce Mousse Detergente

Questo prodotto vegano offre una profonda detersione, senza disidratare la pelle, ed è adatto per chi ha la pelle grassa. La fragranza è piacevole e la mousse rimuove anche il trucco. Si utilizza prima del siero e della crema viso, giorno o notte.

Contiene: estratto di radice di malva e acqua di hamamelis

Prezzo consigliato: 10 euro Acquista ora