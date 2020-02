Deva Cassel: le nuove foto del suo profilo Instagram ufficiale

Deva Cassel è tornata attiva sul suo profilo Instagram ufficiale con nuove foto, dopo averlo creato nei mesi scorsi. La neo modella, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha cancellato il post creato all’apertura del social, sostituendolo con nuove foto personali. Sull’account non compaiono ancora immagini della sua prima campagna pubblicitaria per Dolce & Gabbana.

La scorsa settimana sono trapelate in rete i primi scatti e il primo spot di Deva Cassel per Dolce Shine, la nuova fragranza di D&G, che uscirà in primavera. Il successo è stato immediato, tutti parlano della giovanissima modella, solo 15 anni. Per questo Deva ha deciso di dare una svolta al suo profilo Instagram ufficiale, postando delle foto. La Cassel ha anche un primo profilo, personale e privato.

Come ogni ragazza della sua età si tratta prevalentemente di selfie, niente foto posate o scatti di fotografi famosi. Genuini, naturali, ma che ricordano tanto la bellezza di mamma Monica Bellucci. Deva Cassel ha già oltre 22mila followers, un numero sbalorditivo per una modella che deva ancora debuttare. Eppure la ragazza preferisce mantenere un profilo basso, postando foto normalissime, e pubblicizzando una felpa del suoi amici parigini S-MOU.

Modella o influencer? Ancora presto per dirlo. Certo è che se già i suoi selfie hanno superato i 7mila like, le foto ufficiali per Dolce & Gabbana saranno un successo assicurato.

Si contano già decine di fan page della modella, che in pochi mesi, dalla privacy assicuratale da Monica e Vincent al debutto nel mondo della moda, ha già conquistato tutti. Ma cosa ne penserà il papà? Cassel si è detto sui social molto orgoglioso di sua figlia, anche se, ammette, è pronto scherzosamente a mettere k.o. chiunque le si avvicini troppo.