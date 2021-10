Martina, 30enne di Gallarate, e Davide, 31enne che viene da Lugo, formano una delle tre coppie della quarta edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Il programma, in onda su Real Time il 12 ottobre 2021, vede sei protagonisti diventare moglie e marito senza mai essersi praticamente conosciuti. Un vero e proprio esperimento sociale dove un team di esperti composto da Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e la new entry Andrea Favaretto, life coach è chiamato a formare delle coppie solo sulla base di test attitudinali e compatibilità.

I due, prima di pronunciare il fatidico Sì sull’altare non si erano mai visti prima. Martina fa l’assistente di volo. Fin da piccola desiderava viaggiare e con il tempo è riuscita a realizzare il suo sogno. I genitori la supportano in tutto e le hanno trasmesso il desiderio di avere una famiglia. Originaria di Roma, vive da molti anni nella cittadina lombarda, in provincia di Varese. Davide è responsabile finanziario e PR. Dopo il diploma in ragioneria si è subito buttato nel lavoro facendo in breve tempo carriera. Contemporaneamente ha sempre lavorato nei locali notturni della zona, un’attività che lo soddisfa molto.

Lui nella vita si è innamorato solo due volte e durante il lockdown ha iniziato a riflettere sulla sua vita privata finendo per capire una cosa importante. Vuole una storia seria in cui credere e che duri. Lei ha diverse passioni tra cui la corsa e il trekking in montagna. Anche lei durante i mesi di chiusura della pandemia ha avuto molto tempo per pensare a se stessa e alla sua vita giungendo alla stessa conclusione del suo nuovo marito.

Ora, dopo il giorno del matrimonio dovranno attraversare le tre tappe base del programma per arrivare a conoscersi e capire se veramente sono fatti l’uno per l’altra. Le nuove coppie, infatti, hanno a disposizione alcune settimane per conoscersi meglio attraverso il viaggio di nozze, la conoscenza di familiari e amici e la fatidica convivenza. Al termine di questo periodo devono comunicare al team di esperti e ovviamente al pubblico della trasmissione, se resteranno insieme o oppure no.