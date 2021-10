Jessica, 32 anni e Sergio, 35 anni, sono una delle tre coppie che si sono sposate a Matrimonio a prima vista Italia. Il reality di Real Time, in onda martedì 12 ottobre 2021, è alla sua quarta edizione e vede come sempre sei perfetti sconosciuti andare all’altare senza essersi mai visti. Un team di esperti composto da Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e la new entry Andrea Favaretto, life coach, si occupa di mettere insieme i protagonisti creando le coppie solo sulla base di test attitudinali, preferenze e compatibilità.

I due vengono entrambi da Milano e lei fa l’imprenditrice. Dopo aver conseguito una laurea in Design, ha cominciato a lavorare come visual merchandiser. Innamorata del suo lavoro, ha deciso poi di mettersi in proprio e creare un’azienda con un suo marchio di accessori e abbigliamento. Sergio, anche lui milanese, è uno sviluppatore di franchising. A 18 anni è partito per Londra e ha iniziato la sua carriera nel mondo della ristorazione. Per dieci anni ha cambiato una città ogni sei mesi. Attualmente lavora per un’importante catena nel settore alimentare.

Dopo il matrimonio, Jessica e Sergio, hanno a disposizione alcune settimane per conoscersi meglio attraverso tre tappe base: la luna di miele, la conoscenza di familiari e amici e la convivenza. Al termine di questo periodo devono comunicare al team di esperti e ovviamente al pubblico della trasmissione, se decideranno di restare insieme oppure lasciarsi.

Insieme a loro, in questa avventura, anche le coppie formate da Martina, 30enne di Gallarate, e Davide, 31enne che viene da Lugo, e quella costituita dai romani Dalila e Manuel, entrambi di 35 anni. Per celebrare i matrimoni sono state scelte tre location da sogno: un antico convento nel cuore di Roma, una celebre villa sul lago di Como e una storica dimora di Varese, Villa Esengrini Montalbano. Mentre le mete scelte per la luna di miele sono la Sardegna, le coste della Sicilia e la Puglia.