Uno dei tasselli più importanti per garantire salute e benessere al corpo, è senza dubbio l’alimentazione. Spesso, però, vuoi per distrazione, noncuranza, cattive abitudini, ecc., si tende ad esagerare fino ad arrivare al punto di dover seguire un regime alimentare correttivo. Come nel caso della dieta ipolipidica, il cui scopo è quello di andare riequilibrare il consumo eccessivo di grassi.

Una strategia alimentare che viene prescritta da un medico o nutrizionista e che prevede, come indica la parola stessa, un consumo ridotto di lipidi, in favore di altri principi nutritivi. E che presta molta attenzione alla tipologia di grassi che si assumono. Questi si dividono in:

grassi polinsaturi : come l’Omega 3 e l’Omega 6, fondamentali per il nostro organismo e che sono contenuti in pesci come lo sgombro, il salmone e nei semi oleosi;

: come l’Omega 3 e l’Omega 6, e che sono contenuti in pesci come lo sgombro, il salmone e nei semi oleosi; grassi insaturi : come l’olio extravergine d’oliva e che non vanno mai eliminati totalmente dalla propria dieta;

: come l’olio extravergine d’oliva e che non vanno mai eliminati totalmente dalla propria dieta; grassi saturi: contenuti, per esempio, nelle carni grasse, nei formaggi, negli insaccati, ecc. E sono più dannosi per la salute generale dell’organismo.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta. Cos’è la dieta ipolipidica, come funziona e con quali effetti per il corpo.

Dieta ipolipidica: cos’è?

Come si evince già dal nome, la dieta ipolipidica è un particolare regime alimentare in cui è prevista una riduzione del consumo di grassi rispetto alla “normalità”. Secondo le linee guida stilate dall’INRAN (istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione) ogni giorno si dovrebbero consumare tra il 25 e il 30% di lipidi, come parte integrante della dieta mediterranea.

Nella dieta ipolipidica, invece, questa percentuale viene ridotta. Nello specifico, il livello di lipidi assunti deve essere sempre inferiore al 25% del totale degli alimenti.

Scopo della dieta, infatti, è quello di ripristinare un equilibrio lipidico nel corpo (cosa che dovrebbe avvenire sempre) tanto da essere usata soprattutto per intervenire su patologie come il colesterolo alto e l’eccesso di trigliceridi, la steatosi apatica e, in generale tutti quei disturbi che possono derivare da un eccesso di grassi nel corpo.

A seconda della quantità di grassi concessi, la dieta ipolipidica si può dividere in tre diverse tipologie:

dieta ipolipidica tradizionale , ovvero una dieta mediterranea classica in cui vengono ridotti leggermente di più i grassi;

, ovvero una dieta mediterranea classica in cui vengono ridotti leggermente di più i grassi; ipolipidica moderata , se la percentuale di lipidi è compresa tra il 20 e il 25% (riducendo soprattutto i grassi saturi e di origine animale);

, se la percentuale di lipidi è compresa tra il 20 e il 25% (riducendo soprattutto i grassi saturi e di origine animale); dieta ipolipidica stretta, quando la percentuale di grassi è minore del 20%, riducendo i grassi di qualsiasi origine, animale o vegetale, con un aumento di quella di carboidrati, circa il 60-65% del totale a pasto.

Dieta ipolipidica: cosa mangiare?

Nello specifico, quindi, tra gli alimenti da eliminare dalla dieta o che andranno tenuti sotto controllo (sempre sotto indicazione medica), ci sono:

carni grasse, come salsicce, carne in scatola o lavorata come i wurstel, le frattaglie, gli insaccati, i salumi, ecc.;

pesce grasso come i molluschi, le ostriche, l’anguilla, il capitone, il caviale o l’aragosta (da limitare gamberi e salmone);

formaggi grassi come il gorgonzola, il mascarpone, il formaggio grana. Ma anche caciocavallo, taleggio, latte e yogurt interi;

snack confezionati tra cui patatine, cracker, dolci e le bevande zuccherate;

condimenti come burro, strutto, margarina, maionese o besciamella e tutte le salse in generale. Sempre concesso, invece, l’olio extravergine di oliva.

Oltre a questi, tra i cibi “sì” e che si possono assumere nella dieta ipolipidica, invece, ci sono:

carne magra, come tacchino, pollo, coniglio, ecc. cotta ai ferri, al forno o al vapore. Una volta alla settimana è concessa anche la carne rossa di manzo o cavallo;

pesce da scegliere tra il “pesce azzurro”, come nasello, merluzzo, orata, dentice. Ma anche quelli ricchi di omega 3 come salmone, sgombro e sardine, freschi e senza eccedere;

uova: una o due a settimana;

latticini magri: come formaggi e yogurt magri e il latte scremato;

legumi: vanno bene tutti, come fagioli, piselli, lenticchie, soia, fave; ecc.;

cereali: da preferire quelli integrali oppure optare per quelli come l’orzo, il farro, il miglio, il kamut, ecc. Molto digeribili e nutritivi;

frutta e verdura: non meno di 2-4 portate al giorno tra frutta e verdura al giorno;

condimenti: solo l’olio extravergine d’oliva e le spezie o erbe aromatiche.

Il tutto sempre e solo sotto indicazione e consiglio medico, per garantire al corpo di ottenere tutti i benefici insiti in questa tipologia di alimentazione.

I benefici della dieta ipolipidica

Come detto, infatti, la dieta ipolipidica viene solitamente prescritta da un medico specializzato, dietologo o nutrizionista, per controllare e trattare alcune patologie come:

colesterolo e trigliceridi alti;

diabete di tipo 2;

ipertensione (in associazione a una dieta iposodica);

steatosiepatica (quando si hanno depositi di grasso nel fegato);

cardiopatia;

pancreatite;

calcoli alla cistifellea.

Andando a migliore la condizione dei disturbi e la salute generale del corpo. Ma non solo. La dieta ipolipidica, in associazione a un regime alimentare ipocalorico e a una corretta attività fisica, permette di tenere sotto controllo il peso e di dimagrire in fretta, fino a un chilo a settimana. Ma cosa e come si sviluppa nella pratica una dieta ipolipidica?

Dieta ipolipidica: esempio di menu settimanale

Seguendo quanto detto fino a ora, all’interno di un menu verrà contenuto l’apporto di grassi in favore degli altri principi nutritivi necessari e utili al buon funzionamento dell’organismo. Distribuendoli tra colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. Ecco un esempio.

Lunedì

Colazione: latte scremato, fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero, un frutto.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: pasta integrale con verdure, insalata mista.

Merenda: yogurt magro o un frutto.

Cena: merluzzo al vapore con verdure miste cotte e crude condite con olio EVO, pane integrale.

Martedì

Colazione: yogurt magro con frutti rossi e fiocchi di avena.

Spuntino: un frullato di frutta.

Pranzo: riso integrale con verdure e zafferano; insalata di finocchi, pomodori e carote.

Merenda: un frutto.

Cena: uova sode con contorno di spinaci e verdura cruda di stagione, pane.

Mercoledì

Colazione: latte vegetale, con muesli di avena e frutta.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: orata al forno con patate e insalata mista.

Merenda: un frutto.

Cena: vellutata di verdura e ceci con crostini di pane integrale.

Giovedì

Colazione: yogurt magro con cereali e frutti rossi, un tè.

Spuntino: centrifugato di frutta.

Pranzo: pasta integrale con pomodorini, rucola e feta.

Merenda: un frutto.

Cena: lenticchie in umido al pomodoro e insalata mista, pane integrale.

Venerdì

Colazione: latte scremato, fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero, un frutto.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: miglio con verdure saltate in padella, insalata di carote e finocchi con semi di girasole.

Merenda: un frutto.

Cena: petto di pollo ai ferri con verdure grigliate, insalata mista e pane.

Sabato

Colazione: yogurt magro con frutti rossi e fiocchi di avena.

Spuntino: un frullato di frutta.

Pranzo: pasta integrale con ragù di carne magra, insalata mista.

Merenda: un frutto.

Cena: nasello al vapore e verdure sia cotte che crude, pane integrale.

Domenica

Colazione: latte vegetale, con muesli di avena e frutta.

Spuntino: frutta fresca.

Pranzo: risotto al radicchio, feta e mandorle, insalata mista.

Merenda: yogurt magro o vegetale con frutti rossi

Cena: fesa di tacchino alla piastra con verdure saltate in padella e insalata, pane.

Un menù vario e a basso contenuto lipidico. Sempre da abbinare a una regolare attività fisica e sotto controllo medico.

Le controindicazioni alla dieta ipolipidica

Come per ogni altra dieta, infatti, anche per quella ipolipidica è da escludere il fai da te. E questo per assicurare al corpo tutti i principi nutritivi di cui necessita e nelle giuste dosi. Evitando di cadere nelle problematiche tipiche delle carenze nutrizionali.

A esclusione di questo, la dieta ipolipidica proprio perché eseguita sotto prescrizione per la cura di determinate patologie, non presenta particolari controindicazioni, purché ci si ricordi di:

bilanciare bene tutti i micro e macro nutrienti;

consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno;

distribuire bene i pasti durante il giorno ed evitare di mangiare al di fuori di questi;

preferire sempre cotture leggere, al vapore, alla piastra, ecc;

integrare la dieta con una sana e corretta attività fisica.

Il tutti per portare beneficio al corpo, ripristinando i corretti valori lipidici e garantendo il massimo benessere all’organismo, sia dentro sia fuori.