È ormai iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui Diletta Leotta darà alla luce una bambina, frutto dell’amore con Loris Karius, entrato nella sua vita tra ottobre e novembre 2022. I due hanno letteralmente bruciato le tappe, ma non sembrano essere minimamente pentiti della scelta fatta, nonostante debbano continuare a vivere, almeno parzialmente una storia a distanza (lui ha da poco rinnovato il suo contratto con il Newcastle).

La conduttrice si trova al momento in Sicilia, dove vive la sua famiglia e si sta godendo l’ultima fase della gravidanza, resa più pesante anche a causa delle temperature altissime che imperversano ancora al Sud. Questo è quanto ha sottolineato lei stessa nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove appare evidente il suo pancione, ormai sempre più grande, che lei ha mostrato in più occasioni con grande orgoglio.

“+9 mesi +10kg +40 gradi” – ha scritto lei a corredo dello scatto in cui appare con un bikini arancione, accompagnando il messaggio con tre cuori rossi, segno evidente di come lei viva questa fase come un momento di grazia.

Almeno per ora né Diletta Leotta né il portiere tedesco hanno fatto sapere se abbiano preso una decisione sul nome da dare alla bimba, non è escluso decidano di fare come molte altre coppie in questa fase, ovvero attendere di averla tra le braccia e scegliere sul momento, magari guardandola in visto. Lei inizialmente sembrava essere propensa a chiamarla come la mamma a cui è legatissima, Ofelia, ma è stata la donna a farla desistere dall’idea, ritenendolo eccessivamente “impegnativo”. A breve il mistero sarà comunque risolto in via definitiva.