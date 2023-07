Diletta Leotta, nuovo selfie con il pancione: "80% completato"

Concluso il campionato di Serie A, Diletta Leotta si sta godendo le vacanze, consapevole che questa sarà un’estate che rimarrà impressa nella sua mente e nel suo cuore. A breve, infatti, la siciliana diventerà mamma di una bambina, frutto della relazione con Loris Karius. I due hanno decisamente bruciato le tappe (il loro amore è nato a ottobre-novembre 2022), ma non potrebbero essere più felici e sono convinti che questa sia stata la scelta giusta, nonostante un iniziale smarrimento da parte della conduttrice quando ha scoperto di essere incinta.

La futura mamma adora il suo corpo da donna in attesa e appena ne ha la possibilità si fa immortalare lasciando scoperto il pancione, ormai sempre più grande. Il parto, infatti, è previsto ad agosto 2023, anzi potrebbe avvenire in concomitanza con il compleanno della conduttrice, previsto il 16.

Il suo ultimo è stato corredato da una didascali davvero divertente, ovvero “Lavori in corso. 80% completato“. Il riferimento è al fatto evidentemente che ora non può che iniziare il conto alla rovescia in vista del lieto evento.

Tantissimi i commenti estasiati da parte dei follower, che apprezzano il fisico di Diletta Leotta: “In questo momento incarni la massima espressione di femminilità: diventerai una mamma”, “Quanta bellezza” e “Lo sapevo che mancava poco. Sei stupenda”, sono solo alcuni degli esempi. Insomma, l’evento è sempre più vicino, non resta che aspettare, anche per conoscere quale sarà il nome che la coppia darà alla bimba, visto che come aveva detto lei stessa non era stata presa ancora una decisione definitiva.