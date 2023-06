Diletta Leotta ha pubblicato un video su Instagram in cui svolge una sessione di workout, condividendo con i follower alcuni esercizi utili per la ginnastica pre–parto. La conduttrice sportiva, infatti, è in attesa della primogenita insieme al compagno Loris Karius: la futura mamma ha scoperto di essere incinta nel dicembre del 2022 e, fin dai primi mesi della gravidanza, non ha mai smesso di tenersi in forma.

“Mobility routine: tre esercizi perfetti da fare con la fitball”, si legge nella didascalia del post pubblicato ieri, 7 giugno 2023, in cui ha illustrato una tipologia di allenamento finalizzata alla mobilità di tutte le articolazioni: “Circolazione del bacino, allungamento adduttori e cat stretch”.

L’utilizzo della fitball, come riportato sul sito del Centro polispecialistico CMed, si rivela fondamentale per le donne in gravidanza proprio perché permette di rafforzare la muscolatura del pavimento pelvico e, in vista del parto, aiuta il bambino a posizionarsi correttamente.

“Per me è essenziale fare sport, anche se solo per 20 minuti al giorno”, aveva spiegato il volto di DAZN nel corso di un’intervista a Gazzetta Active di gennaio 2023: “Scarico tutto lo stress accumulato, insomma, mi rigenero e ricarico così”, ha aggiunto, condividendo qualche dettaglio in merito all’importanza di fare esercizio fisico anche in spazi ridotti e seguire un’alimentazione corretta:

Non servono grandi spazi e non è fondamentale recarsi in palestra (…). Non seguo una dieta particolare, mangio bene e sto attenta durante tutta la settimana, soprattutto se durante il weekend dovrò andare a cena fuori dov’è difficile non concedersi un dolcino.

Inoltre, come preannunciato nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera, Diletta Leotta, proprio in questi mesi, è in attesa di una possibile proposta di nozze da parte del calciatore tedesco: “Al matrimonio ci penso, ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”.