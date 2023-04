Diletta Leotta e Loris Karius, svelato il sesso del bebè in arrivo

Diletta Leotta e Loris Karius hanno letteralmente bruciato le tappe e a breve saranno genitori a pochi mesi dal loro primo incontro. I due sono davvero innamoratissimi e felici per questa novità che a breve cambierà le loro vite, nonostante finora abbiano vissuto una storia soprattutto a distanza (lui gioca in Inghilterra, nelle file del Newcastle).

Finora, però, né la conduttrice né il portiere avevano svelato quale fosse il sesso del loro bebè, cosa che è stata fatta in occasione della Pasqua 2023, che hanno trascorso in Sicilia, dove vive la famiglia di lei e dove lui appare perfettamente integrato (era già stato lì a Natale).

A differenza di altre coppie, famose e non solo, non si è deciso di organizzare un party di gender reveal, ma semplicemente una normale festa in concomitanza della ricorrenza, dove erano presenti i parenti più prossimi del volto di DAZN. Ed è in questa occasione che si è potuto capire che a breve i due avranno modo di stringere tra le loro braccia una bambina.

Nel video pubblicato su Instagram da Diletta Leotta si vede la mamma della 31enne tenere tra le mani una torta e pronunciare la frase: “Arriva la cuginetta“, a cui i nipotini hanno reagito con grande entusiasmo. La siciliana ha poi mostrato alcuni dei regali ricevuti scrivendo: “Sorprese di Pasqua” per celebrare il futuro arrivo in casa di un fiocco rosa.

Almeno per ora non si hanno notizie certe sul periodo in cui dovrebbe essere prevista la nascita, anche se secondo alcune indiscrezioni il lieto evento dovrebbe avvenire ad agosto. Top secret anche le eventuali preferenze dei due sul nome che daranno alla bimba. Solo pochi giorni fa Leotta era stata ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, ma in quell’occasione non aveva svelato molti dettagli sul nascituro, evidentemente intenzionata a farlo con i suoi affetti più cari.