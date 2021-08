Si scatena sui social la polemica per alcune foto della festa di compleanno di Diletta Leotta in cui si vedono delle giovani donne travestite da lampadario a fare da scenografia sullo sfondo. La conduttrice il 16 agosto 2021 ha compiuto trent’anni e li ha festeggiati nel giardino della casa dei genitori a Catania con 30 invitati.

Quando sono stati pubblicati i primi scatti della festa le reazioni del popolo del web sono arrivate praticamente subito e hanno riempito i social a suon di hashtag #DilettaLeotta, criticando la scelta di usare delle donne come ‘oggetti’. Ecco alcuni tweet:

“Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti”

“Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole”

In #Afghanistan le donne sono bottino di guerra in mano ai dei terroristi invece in italia le donne vengono usate come lampadari viventi alla festa di compleanno di #DilettaLeotta Schifo. Soltanto schifo. pic.twitter.com/7qoUHBROhO

“Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza ‘capita’, ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario”

“Ciao, che lavoro fai? La donna-lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo”

“Magari non è una sua scelta, forse è l’agenzia che si occupa di questi eventi a partorire boiate del genere. In ogni caso, se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate ‘donne-lampadario’ alla tua festa”

Un’altra critica è arrivata da Alba Parietti che sulle pagine de La Stampa ha commentato così il compleanno incriminato:

“Non credo che a nessuna donna possa piacere o sembrare dignitoso, anche se pagata, partecipare a una festa vestita da soprammobile, A meno che non sia una rappresentazione artistica e questa non lo era. Era solo cattivo gusto. Apra qualche giornale ogni tanto, accenda la televisione e cerchi di capire come tutti gli altri che ogni singolo individuo, come canta Fiorella Mannoia, ha la sua parte in questa grande scena. Un paralume in testa non è nulla di questo, non fa neanche sorridere, è uno sfregio alle donne”.