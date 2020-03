Disney+ Italia: catalogo e prezzo

Ottime notizie per tutti coloro che stanno per tutti coloro che stanno trascorrendo la quarantena da Coronavirus a casa (e si spera siano la stragrande maggioranza dei nostri lettori). Oggi infatti arriva anche in Italia un nuovo servizio di streaming molto atteso, Disney+, che raccoglie il meglio del catalogo della casa di Topolino, oltre che quello di Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri.

Il nostro Paese, insieme a Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Austria e Svizzera e Francia dal 7 aprile, accoglie dunque una piattaforma che include già 500 film più 26 produzioni originali esclusive, tra opere cinematografiche e serie tv.

Kevin Mayer, Chairman of Walt Disney Direct-to-Consumer & International ha parlato di un’offerta di “narrazione positiva e di alta qualità” tipica dei brand acquisiti nel corso del tempo dalla colossale società, che possiede grandi fette dell’industria dell’intrattenimento audiovisivo mondiale. Non manca un accenno all’emergenza vissuta in questo periodo a causa della diffusione di COVID-19: “La nostra umile speranza è che questo servizio possa portare alle famiglie una sorta di ‘tregua’ durante questi tempi difficili“.

Tra le produzioni originali Disney+ non si possono non citare l’attesissimo The Mandalorian, che diventa la serie evento in live-action ad ampliare l’universo narrativo già sconfinato di Star Wars. Per i più nostalgici ecco invece Lilli e il Vagabondo, film in live-action del classico animato del 1955, mentre gli amanti dei musical adolescenziali troveranno pane per i loro denti con High School Musical: The Musical: La Serie.

Piatto forte del catalogo di Disney+ è sicuramente l’animazione: basti pensare che si possono trovare praticamente tutti gli episodi di una delle serie più famose di sempre, I Simpson. Oltre 600 episodi sono disponibili on-demand, ovvero le prime 30 stagioni, con la trentunesima in arrivo nel corso di quest’anno.

Come guardare Disney+? Il servizio è attivabile sulla maggior parte dei dispositivi mobili e TV Smart o connesse, incluse le console di gioco, set top box e dispositivi analoghi. L’iscrizione è effettuabile direttamente dal sito o tramite acquisto in-app su queste piattaforme:

Amazon (dispositivi Fire TV, smart TV Fire TV Edition e Fire Tablet)

(dispositivi Fire TV, smart TV Fire TV Edition e Fire Tablet) Apple (iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV)

(iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV) Google (smartphone Android, dispositivi Android TV, Google Chromecast e dispositivi integrati Chromecast)

(smartphone Android, dispositivi Android TV, Google Chromecast e dispositivi integrati Chromecast) LG Smart TV con webOS

TV con webOS Microsoft (Xbox One)

(Xbox One) Samsung Smart TV

Sony/Sony Interactive Entertainment (Sony TV con sistema Android e PlayStation4)

Il prezzo di lancio dell’abbonamento a Disney+ in Italia è di 6,99 euro al mese o di 69,99 euro all’anno (con un risparmio di due mensilità). Gli abbonati possono godere dell’alta qualità su un massimo di 4 stream contemporanei, download illimitati su 10 dispositivi, e la possibilità di creare fino a 7 profili differenti, inclusa l’opportunità per i genitori di impostare profili per i bambini che li facciano accedere solo a contenuti protetti.

Inoltre, dopo le recenti preoccupazioni in merito al sovrasfruttamento della banda larga, Disney+ ha dichiarato che ridurrà il proprio consumo di banda di almeno il 25% durante questo periodo di emergenza.