Disney+: la line-up dei contenuti disponibili sulla nuova piattaforma streaming

È in arrivo Disney+, la nuova piattaforma streaming che per la prima volta riunirà i film e i prodotti d’intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand.

Il servizio sarà lanciato il prossimo 24 Marzo in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria e Svizzera. Gli altri paesi europei tra cui Belgio, Paesi Scandinavi e Portogallo dovranno invece aspettare l’estate 2020.

Fino al giorno prima del lancio sarà possibile abbonarsi al prezzo scontato di 59.99 euro, mentre successivamente scatterà il costo standard di 6.99 euro al mese o 69.99 euro all’anno. Gli abbonati potranno usufruire del servizio sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV. Inoltre sarà possibile accedere a quattro stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli.

La line-up dei contenuti disponibili su Disney+ è davvero ampia e di grande qualità, adatta a qualsiasi tipo di pubblico. Basti pensare che saranno a disposizione 25 originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre settemila episodi. Ecco nello specifico le categorie presenti: