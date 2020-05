Districante capelli: come usarlo e i migliori

Nella beauty routine il districante capelli è un alleato prezioso: come usare questo prodotto innovativo e quali sono le proposte migliori sul mercato? Prima di tutto è, forse, necessario raccontare qualcosa in più su questa novità dell’hair care, da non confondere con altre formule districanti come l’ormai indispensabile balsamo e le maschere districanti.

Al contrario del balsamo e della maschera, che si applicano sui capelli bagnati, prima o dopo lo shampoo in base al tipo di prodotto, il districante capelli è generalmente un leave-in in formato spray. Si applica, cioè, direttamente sui capelli asciutti e non richiede un risciacquo.

Va da sé che questo tipo di formulazione rende i districanti davvero pratici, da utilizzare all’occorrenza per districare e pettinare i capelli, ma anche per ottenere tutti gli altri benefici di questo tipo di trattamento, come setosità e disciplina della chioma.

Come usare il districante capelli

Chiunque abbia capelli lunghi o ricci, magari tendenti al crespo, sa che i nodi sono difficile da combattere. E che nello spazzolarli si rischia di danneggiare seriamente il fusto, creando anche le antiestetiche doppie punte. Chi, del resto, non vuole chiome morbide, come seta, con una spazzola che scorra libera e lasci i capelli lucenti, piacevoli al tatto e alla vista?

Capire come usare il districante per capelli al meglio può essere la svolta che stavate aspettando per avere una chioma finalmente morbida, pettinata, disciplinata e sempre in ordine, evitando il temibile effetto crespo.

Tra i capelli più soggetti alla formazione di nodi, oltre a quelli ricci, ci sono quelli colorati e quelli sottoposti e una forte umidità e a agenti atmosferici come sole, acqua, vento.

Il districante si applica sui capelli seguendo rigorosamente le istruzioni, e la chioma si spazzola con lo strumento adatto, una spazzola dai denti larghi, meglio se in materiali naturali come il legno per evitare le cariche elettrostatiche.

I prodotti migliori

Le proposte delle Case cosmetiche puntano su formule multifunzionali che districano, riducono l’effetto crespo e insieme nutrono e idratano il capello.

Biopoint Professional Balsamo istantaneo

Un balsamo istantaneo bifasico senza risciacquo con una formulazione ricca di agenti condizionanti, che avvolge la cuticola, ammorbidisce e districa anche i capelli più difficili. Perfetto per un uso frequente, fortifica grazie alla cheratina, idrata e nutre con l’olio di Moringa, rende i capelli morbidi, sani e brillanti. Prezzo: 7,90 euro Acquista ora

Kérastase Discipline Fluidissime

Parte della gamma Kérastase Discipline, studiata per tutti i tipi di capelli ricci e indisciplinati in cerca di struttura e definizione. Si applica sui capelli umidi ed è un terzo gesto (dopo shampoo e balsamo) anti-umidità e anti-crespo, per capelli sottili e medi. Oltre a districare le chiome, facilita la piega e dona luminosità. Prezzo: 33 euro Acquista ora

Davines OI All In One Milk

Un prodotto in spray leave on dalla natura multifunzionale. Con un solo gesto, infatti, permette di idratare, districare e controllare i capelli crespi, con azione di protezione antiossidante dai raggi UV. Adatto per capelli normali o fini, insomma, offre tutti i benefici di una crema e la leggerezza di uno spray, con un piacevole profumo persistente. Prezzo: 24, 50 euro