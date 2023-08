X Factor, tutto pronto per l'edizione 2023: data di partenza, giudici, novità

È iniziato il conto alla rovescia in vista della partenza dell’edizione 2023 di X Factor, che resta uno dei talent show più seguiti, che si è rivelato un importante trampolino di lancio per tanti cantanti oggi affermati, basti fare i nomi di Francesca Michielin, Noemi, i Maneskin e Marco Mengoni. La prima per il secondo anno consecutivo torna in veste di conduttrice, a conferma di come sia apprezzata per la sua versatilità.

Attraverso il profilo Instagram del programma è stata annunciata anche la data in cui andrà in onda la prima puntata, quella in cui come di consueto sarà possibile assistere alla prima parte delle audizioni, occasione per conoscere meglio alcuni dei ragazzi che aspirano a diventare concorrenti e a provare a realizzare un sogno che covano da tempo.

L’appuntamento è fissato per il 14 settembre 2023, ovviamente sempre su Sky Uno, che resta la rete di riferimento. Non mancheranno le novità per quanto riguarda la giuria: è previsto il ritorno di Morgan, che già in passato ha svolto questo ruolo, che ha sempre un’attenzione particolare nel cogliere le doti canore di un ragazzo, nonostante possa avere a volte un atteggiamento sopra le righe. Ad affiancarlo in questa avventura a X Factor 2023 saranno i confermati Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico.

Michielin, che ha da poco affrontato un intervento chirurgico di cui ha parlato lei stessa pur senza entrare nel dettaglio, ha invitato i giovani a non mollare nonostante possano avere ricevuto in passato qualche no e possano sentirsi demoralizzati. “L’unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto”, sono state le parole della cantante, forte della sua esperienza passata. I più promettenti avranno la possibilità di accedere agli step successivi, ovvero Bootcamp e Home Visit, fino ad arrivare alla composizione della classe, che sarà composta come sempre da dodici talenti o aspiranti tali.