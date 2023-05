La semifinale di Amici 22 è a rischio: quattro dei concorrenti in gara sono risultati positivi al Covid e potrebbero non riuscire a esibirsi in tempo per il 6 maggio 2023, la data ufficiale prevista per la penultima puntata del serale in onda su Canale 5. Da calendario, infatti, la finalissima dovrebbe disputarsi sabato 13 maggio, ma l’eventuale slittamento della prova di questa settimana, potrebbe cambiare le carte in tavola.

È una nuova sfida quella che si trovano ad affrontare gli artisti in erba del celebre programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Le battute finali del talent si avvicinano e la positività dei quattro sfidanti potrebbe compromettere il regolare svolgimento delle prove.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa di Amici al quotidiano Fanpage, i ragazzi che hanno contratto il Covid sarebbero Aaron, Mattia, Angelina e Isobel. Lo si intuisce anche dalle recenti modalità con cui la presentatrice milanese ha comunicato ai concorrenti tutti i criteri di valutazione previsti per la finale:

In finale verrà assegnato, come ogni anno, il premio delle radio. Quest’anno però, ci saranno diversi criteri di valutazione: 1. Il percorso ad Amici; 2. I vostri inediti; 3. Il lavoro che farete in questa gara-cover sulla canzone di Battisti.

Gli sfidanti, infatti, vengono inquadrati mentre ascoltano le parole della produttrice televisiva tra le mura di quattro stanze diverse e sembrano trovarsi in isolamento. L’ufficio stampa di Amici, per il momento, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito al possibile slittamento della semifinale: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. attendiamo notizie dalla produzione”, comunicano a Fanpage. Secondo la pagina di Amici News, invece, la registrazione finale del talent potrebbe essere riprogrammata per venerdì 5 maggio 2023.