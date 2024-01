Maria Esposito su Mare Fuori 4: "Le mie lacrime sono vere"

Maria Esposito, attrice che interpreta Rosa Ricci nella fiction Mare Fuori, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attesissima quarta stagione della serie tv Rai, i cui primi sei episodi usciranno domani, 1 febbraio 2024, su Raiplay.

“La quarta stagione è stata tutta un po’ complicata per me. È stato molto difficile affrontare questo personaggio perché Rosa soffre molto e mentre giravo mi trovavo in un periodo in cui anch’io stavo soffrendo, era come se per tutto il giorno non uscissi mai da quella roba. E c’è una scena che mi è rimasta molto impressa, nella terza puntata. Quando la vedrete capirete il motivo. Quando sono tornata a casa stavo molto male”, ha detto Maria Esposito in un video postato sul suo stesso profilo Instagram.

“Capirete subito a quale scena mi riferisco perché si vede che ero davvero distrutta. Quelle erano lacrime vere, come tutte quelle versate in questa stagione, perché tutto il dolore che avevo dentro l’ho messo nel dolore di Rosa Ricci, quindi è stato molto difficile per me”, ha poi concluso l’attrice della fiction Rai.

Ma questa non è l’unica anticipazione che Maria Esposito ha deciso di fare sulla quarta stagione. Poche settimane fa, l’attrice aveva infatti postato su Instagram alcune foto dal set dove appariva in lacrime e con le mani sporche di sangue: un possibile proseguimento della scena finale della terza stagione, dove Rosa Ricci si era ritrovata a decidere se sparare al ragazzo con il quale ha una storia, Carmine (Massimiliano Caiazzo), oppure al padre, don Salvatore (Gennaro Della Volpe).

Di recente, inoltre, l’attrice è stata impegnata nel musical tratto proprio dalla serie tv, in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 14 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024. La regia della versione teatrale di Mare Fuori è stata affidata ad Alessandro Siani, e ha visto la presenza, tra gli attori della serie tv, anche di Giuseppe Pirozzi nei panni di Micciarella, Enrico Tijani in quelli di Dobermann, Antonio D’Aquino in quelli di Milos, Carmen Pommella a interpretare Nunzia e infine Antonio Orefice nei panni di Totò.