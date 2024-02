Beatrice Luzzi è la prima finalista della diciassettesima edizione del Grande Fratello. L’annuncio è arrivato nella puntata di ieri, 26 febbraio 2024, e non ha sorpreso: entrata nella casa sin dall’inizio di questa edizione, l’attrice romana si è infatti guadagnata da subito il rispetto e l’affetto dei telespettatori, molti dei quali la ritengono già la vincitrice. “Spero di riuscire a costruire qualcosa con questo consenso“, ha commentato quindi la star di Vivere dopo l’annuncio.

A testimoniare il grande supporto del pubblico per Beatrice Luzzi, i numeri: sono infatti 111 le nomination e 19 i televoti superati, delle vere e proprie cifre da record prova del fatto che, nonostante gli altri concorrenti abbiano cercato spesso di isolarla dal gruppo, i telespettatori abbiano sempre preferito l’attrice a loro, scegliendo di eliminare altri protagonisti di questa edizione.

Beatrice Luzzi è entrata quindi in finale con il 60% dei voti, in quello che è stato un percorso a volte complicato. A metà gennaio, la gieffina aveva momentaneamente abbandonato la casa per via della morte di suo padre. Nelle ultime settimane, inoltre, erano stati in molti a notare gli atteggiamenti apparentemente ostili degli altri concorrenti del Grande Fratello, tra le discussioni con Massimiliano Varrese e il tira e molla con Giuseppe Garibaldi. Aveva fatto scalpore poi, pochi giorni fa, il rimprovero di Alfonso Signorini all’attrice, ‘colpevole’ alcuni atteggiamenti avuti nei confronti degli altri concorrenti i quali, però, sono parsi determinati a farle terra bruciata intorno.

Beatrice Luzzi si è trovata a dover fronteggiare un insieme di situazioni spiacevoli dalle quali, però, è riuscita a uscire a testa alta, avendo sempre la risposta pronta e guadagnandosi così il plauso del pubblico da casa.