Francesco Arca: "Avevo problemi di rabbia, poi ho chiesto aiuto"

Francesco Arca, attualmente impegnato con le riprese della serie tv spagnola Quattro stelle, oltre che con il programma Colpo di Luna al fianco di Virginia Raffaele, ha raccontato a Vanity Fair di aver avuto problemi di gestione della rabbia. In una lunga intervista, l’attore ha parlato di questo periodo della sua vita, iniziato dopo la morte del padre.

“Mi ero costruito una sorta di gabbia affettiva che mi teneva lontano dagli altri”, ha detto Arca alla giornalista Nina Verdelli, spiegando come quell’evento lo avesse portato a chiudersi in se stesso.

“Mi illudevo che, con una muraglia cinese attorno al cuore, avrei sofferto meno. Mi dicevo: non posso essere debole, sono un uomo, l’unico uomo di casa, non posso farmi vedere piangere da mia madre e da mia sorella. Cercavo di allontanare il dolore. Ma poi il dolore torna, e devi farci i conti. Io li sto ancora facendo” Poi, Francesco Arca ha continuato:

Mi arrabbiavo ogni volta che un mattoncino della muraglia crollava e il male tornava in superficie. Non volevo che nessuno scalfisse la mia corazza. Poi, invece, ho intrapreso un percorso di psicoterapia che mi ha portato ad abbracciare la mia fragilità. Ho buttato giù la muraglia e sono diventato un essere umano migliore

A fargli decidere di chiedere aiuto per la sua salute mentale, un episodio in particolare: “Una volta mi sono così inc***ato che, involontariamente, mi sono tagliato un braccio e sono finito in pronto soccorso con codice rosso. Lì ho capito che dovevo smettere di preoccuparmi di chi volevo sembrare e dovevo iniziare a occuparmi di chi ero”.

Adesso l’attore, che ha quasi terminato le riprese della serie tv, è pronto a riabbracciare la compagna, Irene Capuano, e i due figli, Maria Sole, di 8 anni, e Brando Maria, di 5: “Appena ci salutiamo, giro un’ultima scena, poi prendo un volo, torno a casa e, per il weekend, mi faccio un’overdose d’amore”, ha detto alla giornalista.