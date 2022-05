Victoria Cabello e Paride Vitale, in gara come la coppia de I Pazzeschi, hanno trionfato nell’edizione 2022 di Pechino Express. Ironia, simpatia, talento e grande rispetto per le culture che hanno trovato lungo la rotta dei Sultani, hanno portato alla vittoria di questo travolgente duo.

“Ragazzi, siamo felicissimi e sconvolti. Intanto per aver vinto Pechino, perché non ci credevamo neanche noi”, commentano in un video Instagram i vincitori, mentre un filtro deforma le loro facce con un’espressione addolorata: “Grazie di averci supportato è stato bellissimo”.

Poi eccoli con la loro epica ironia commentare il filtro ‘delusa’ che Alexa, all’assistente virtuale di Amazon, aveva preventivamente impostato perché (come in tanti) era certa della loro sconfitta. Tante, tante risate che la coppia ha regalato ai telespettatori di questo reality targato Banijay Italia e trasmesso da Sky, che con i loro abbigliamenti sopra e righe e tanta grinta si è portata a casa la medaglia d’oro.

L’ultima tappa di Pechino, quella decisiva, ha visto i concorrenti rimasti in gara alle prese con le prove a Dubai. In questa città futuristica la corsa verso il tappeto rosso della vittoria ha avuto inizio dalla terrazza panoramica Palm Tower, per poi concludersi nel roof dell’Emirates Grand Hotel, dove una delle tre coppie è stata eliminata.

Secondo posto, più che meritato, per Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, mentre la medaglia di bronzo è andata nelle mani degli Sciacalli Gianluca Fru e Aurora Leone. Tra le lacrime di gioia di Costantino Della Gherardesca, che non ha trattenuto la felicità per la sua amica Victoria Cabello, I Pazzeschi chiudono una bellissima edizione di Pechino Express.