Dua Lipa in concerto a Milano, cade sul palco del forum di Assago

Era attesissima in Italia da prima del 2020, Dua Lipa, ma a causa della pandemia i suoi show erano stati rimandati. La popstar si è finalmente esibita a Milano, in una doppia data al Mediolanum Forum di Assago, il 25 e il 26 maggio 2022, in cui il Future Nostalgia Tour ha registrato il tutto esaurito. Durante il secondo degli appuntamenti, però, un piccolo incidente ha coinvolto la cantante.

Dua è infatti inciampata e caduta sul palco, mentre si esibiva sulle note di Be the One. Niente di grave, per fortuna: nel giro di pochi secondi si è rialzata, prontamente soccorsa da un ballerino, e ha poi proseguito la performance in grande stile.

Nonostante la caduta, i concerti di Dua Lipa a Milano sono stati un vero e proprio successo e i fan la aspettano a Bologna, per un’altra data italiana, nella giornata di sabato 28 maggio. Due show incredibili, quindi, quelli nella città meneghina, che hanno visto la partecipazione e il supporto di celebrità del mondo dello spettacolo, come Elodie, e di quello della moda.

Al secondo concerto era infatti presente anche il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, seduto in prima fila al fianco di Donatella Versace, che ha disegnato gli outfit del tour. La celebre stilista, dopo lo show, ha condiviso un post su Instagram in cui ha ringraziato la cantante per la serata magnifica: “CHE NOTTE!!!! Dua Lipa mi hai fatto ballare sui tacchi e cantare tutta la notte!! Mi sono goduta ogni secondo del tuo spettacolo e ti amo così tanto“.